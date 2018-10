Peter Weber fährt auf Rang drei

Peter Weber vom AMC Biberach ist beim letzten Lauf der Südklassik-Trialserie in Rosenheim in der Klasse Twinshock-Beginner auf Rang drei gefahren. Georg Strobel erreichte Rang sieben und Linda Weber Platz acht in der Klasse Twinshock-Fortgeschrittene.

Zum dritten Mal kombinierte der Ausrichter MC Rosenheim sein Herbsttrial mit einem Lauf der Südklassik. Somit waren 40 Starter im freien Trial gemeinsam unterwegs mit den 40 Startern der Südklassik. Die elf Sektionen, die in drei Runden befahren wurden, waren sowohl rund um das Gebäude des Steinbruchs als auch im Steinbruch selbst angelegt.

In der grünen Spur ging es sehr anspruchsvoll für die acht Fahrer durch die Hänge und Wälder. In der roten und schwarzen Spur war es zum Teil zwar eng, aber immer fahrbar. Eine interessante Variante bot Sektion drei, mehr oder weniger Slalom um die Bäume.

Peter Weber entschied sich für die einfachere rote Twinshock-Spur, da er ein neu restauriertes Motorrad testen wollte. Eine nicht ordentlich funktionierende Kupplung ließ ihn etliche Fehler machen. Überrascht war er, dennoch Platz drei erreicht zu haben.

Strobel behauptet sich gut

In der Klasse der Twinshock-Fortgeschrittenen hatte es wie immer die meisten Starter. Mehr als ein Drittel der Klassikfahrer waren hier am Start. Der größte Teil startet das Jahr über auch im Alpenpokal und hat daher mehr Übung. Dennoch konnte sich Georg Strobel gut behaupten und erreichte Rang sieben. Linda Weber war in den letzten Wochen intensiv mit Jugend-DM beschäftigt und hatte daher keine Zeit, um mit dem Klassik-Motorrad zu üben. Der für sie immer noch ungewohnte Viertakter ging etliche Male aus. Hinzu kam ein Sturz, und so reihte sie sich hinter Strobel auf Rang acht ein.