Peter Münsch leitet Tiefbauamt

Peter Münsch aus Marktoberdorf ist ab Juni der neue Leiter des städtischen Tiefbauamts an. Der 55-Jährige war im November vergangenen Jahres vom Gemeinderat gewählt worden. In Biberach wartet ein vielfältiges Aufgabengebiet auf ihn.

Peter Münsch ist Diplom-Ingenieur und verfügt laut Mitteilung der Stadtverwaltung über breite Erfahrung sowohl in der Privatwirtschaft, als auch in der öffentlichen Verwaltung. Nach Abschluss seines Studiums an der Fachhochschule für Technik in Stuttgart war er zunächst als Bauingenieur im Tiefbauamt der Stadt Leutkirch tätig. Anschließend wechselte er nach Kißlegg und leitete dort von 1994 bis 2007 das Bauamt. Seine nächste Station führte ihn als Stadtbaumeister nach Marktoberdorf. Hier war er bis 2015 für 93 Mitarbeiter verantwortlich und erarbeitete zahlreiche Entwicklungskonzepte für die Kernstadt, Hauptverkehrsstraßen und Gewerbegebiete. Zuletzt arbeitete Peter Münsch für ein Ingenieurbüro in Kaufbeuren, wo er unter anderem für Ausschreibungen, Vertragsangelegenheiten und die Leitung größerer Bauprojekte zuständig war.

In Biberach wird vor allem der Hochwasserschutz ein wichtiges Thema sein. Während seiner beruflichen Laufbahn sammelte Peter Münsch Erfahrungen in der Wasser- und Abwasserentsorgung und war auch bereits stellvertretender Technischer Werksleiter eines Wasserwerks. Zudem entwickelte er in Kißlegg ein Hochwasserschutzkonzept für ein Industrie- und Gewerbegebiet. „Biberach ist mir als Wachstumsregion mit ausgezeichneter Infrastruktur schon seit längerem bekannt, ich freue mich, hier künftig als Leiter des Tiefbauamts meine Kompetenzen einbringen zu können“, wird Münsch zitiert.