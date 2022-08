Peter gewinnt S**-Prüfung

Bei schönem Sommerwetter und besten Platzverhältnissen ist das Dressurturnier der Reitervereinigung (RVG) Biberach auf der Anlage am St.-Georgs-Weg ausgetragen worden. Das Turnier beinhaltete nach Veranstalterangaben auch Qualifikations- und Finalprüfungen zur Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises (PSK) Biberach.

Am ersten Turniertag siegte laut RVG-Mitteilung Fiona, vorgestellt von Ines Knoll (Ostrach), in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L, gefolgt von Lord Franz, geritten von Nicole Kohler (Rißegg), und Danteis Dora unter dem Sattel von Theresa Elena Bronner (Bad Schussenried). In der darauffolgenden Dressurreiterprüfung der Klasse A sicherte sich Judith Thoma (Rißegg) mit Elfi die goldene Schleife. Der zweite Platz ging an Johanna Rettich und Dangerous Lady vor Donna Klara, präsentiert von Pia Noelle Reisch (beide Bad Schussenried). Für die RVG Biberach erreichte Helen Schmid mit Don Diabolo den siebten Platz.

Der zweite Turniertag begann am Morgen mit einer Dressurprüfung der Klasse M* im großen Viereck. Die goldene Schleife konnte Lisa Buchhold (RVG Biberach) mit Zaza entgegennehmen. Carina Duelli (Ehingen) mit Franz Ferdinand und Margit Hagel (Zollenreute) mit Ghazal belegten die folgenden Plätze. Zeitgleich wurde im kleinen Viereck eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A ausgetragen. Ines Knoll (Ostrach) belegte mit First Finesse den ersten Platz. Solero, vorgestellt von Iris Häcker (Illertissen), und Brillant Bjaarka unter dem Sattel von Katharina Sieger (Zollenreute) ritten auf Platz zwei und drei. Die goldene Schleife der Dressurprüfung der Klasse L**-Kandare, zugleich eine Qualifikation für den Nürnberger Burgpokal der Junioren, geritten im großen Viereck, ging an Antonia Kronmüller (Löcherholz) mit Rocking Royal. Kaya Wehrle (Schoren-Engen) mit Fürst Franz belegte Platz zwei, gefolgt von Mila Seiderer (Sulzbachtal-Schöneich) mit Lijana.

Im kleinen Viereck wurde zeitgleich eine Dressurprüfung der Klasse L-Trense in zwei Abteilungen ausgetragen. Siegerin der ersten Abteilung war Sarah Suttner (Illertissen) mit Fleetwood Mac vor Alexandra Fischbach (Umlachtal) mit Rockin‘ Rose und Carolin Bochtler (Lußhof-Laupheim) mit Back to the roots. Die goldene Schleife der zweiten Abteilung bekam Margit Hagel (Zollenreute) mit Filina überreicht. Platz zwei und drei gingen an Manuela Mayer (Mietingen) mit Decento und Helene Hehle (Oberreute-Ihlingshof) mit Diabolina.

Diese Prüfung war zugleich das Finale der Kreismeisterschaft der Leistungsklasse vier. Hier ging die goldene Schleife an Petra Hofstadt (Rißegg). Zweite wurde Birgit Brenner (Bad Schussenried). Der dritte Platz ging punktgleich an Johanna Rentschler (Rupertshof), Louisa Popp (Rißegg) und Luisa Mayer (Ochsenhausen). Der Turniertag endete mit einer Dressurprüfung der Klasse S* (Prix St. Georges), geritten im großen Viereck. Die goldene Schleife bekam Corinna Peter (Leutkirch Haid) mit Royal Universe überreicht. Sabrina Walter (Undingen) ritt mit Celentano auf den zweiten und Nicole Kohler (Rißegg) mit Franzl auf den dritten Platz.

Der letzte Turniertag begann im großen Viereck mit einer Dressurpferdeprüfung der Klasse M. Andreas Fessler (Rupertshof) siegte mit Ferdinand vor Patricia Butscher (Ehingen) mit Buena Dimaggia und Sarah Victoria Pürmaier (Ehestetten) mit Hernandez. Im kleinen Viereck wurde zeitgleich eine Dressurprüfung der Klasse A* in zwei Abteilungen ausgetragen. Dangerous Lady unter dem Sattel von Johanna Rettich (Bad Schussenried) bekam die goldene Schleife überreicht. Die Schleifen der nachfolgenden Plätze gingen an Helen Schmid (RVG Biberach) mit Don Diabolo sowie an Noelle Reisch (Bad Schussenried) mit Donna Klara. Für die RVG Biberach platzierte sich auch Rebecca Kouril mit Wenya. In der zweiten Abteilung siegte Johanna Strobel (Eberharzell) mit Aurora vor Lorena Stiegler (Nesselwang) mit Bailarina Begum und Leonie Schütt (Biberach) mit Franklin. Die vorderen Plätze der letzten Prüfung des Turniers im kleinen Viereck, einer Dressurprüfung der Klasse L-Kandare, belegten Louisa Popp (Rißegg) mit Annabelle, Theresia Leicht (Biberach) mit Felicia und Christina Dudik (Munderkingen) mit Desiree.

Die Dressurprüfung Klasse M**, geritten im großen Viereck in zwei Abteilungen, war zugleich eine Qualifikation zur Kreismeisterschaft in der Leistungsklasse eins und zwei. In der ersten Abteilung siegte Lisa Buchhold (RVG Biberach) mit Zaza. Platz zwei ging an Nicole Kohler (Rißegg) mit Sierra, Dritte wurde Louisa Reisch (Bad Schussenried) mit Diego. In der zweiten Abteilung sicherte sich Joachim Giersch (Sulmingen) mit Lady Darcy den ersten Platz. Die Schleifen der nachfolgenden Plätze bekamen Andreas Fessler (Rupertshof) mit Diamond Boy und Cathrine Gräser (Rißegg) mit Fürst Franz überreicht. Der Nachmittag begann mit einem Führzügelwettbewerb, dem Kids-Club des Pferdezuchtverbands Biberach. In der ersten Abteilung kam Paulina Dudik (Munderkingen) mit Na-Nuh auf den ersten, Leonie Hauber (Schwendi) mit Contessa auf den zweiten und Marie Sophie Hedrich (Donzdorf Alb/Fils) mit Rosenhofs Yakari auf den dritten Platz. Die Schleifen der zweiten Abteilung bekamen Hanna Gerber (Ulm-Gögglingen) mit Tiffany, Mathilda Steinle (Biberach) mit Frieda sowie Emelie Scheffold (Uttenweiler) mit Kastanjehof Nobleman überreicht.

Zum Abschluss des Turnierwochenendes wurde eine Dressurprüfung S** Intermediare I ausgetragen. Corinna Peter (Leutkirch-Haid) war dabei mit Royal Universe vor Joachim Giersch (Sulmingen) mit Lady Darcy und Nicole Kohler (Rißegg) mit Sierra erfolgreich.