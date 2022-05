Peter Autschbach & Samira Saygili spielen im Jazzkeller

Der Jazzclub lädt am Freitag, 6. Mai, um 20.30 Uhr in den Jazzkeller ein. Zu Gast ist das Duo Peter Autschbach & Samira Saygili. Peter Autschbach und Samira Saygili agieren mitreißend, gefühlvoll und bleiben dabei stets äußerst unterhaltsam. Die beiden überzeugen mit überschäumender Spielfreude und unwiderstehlichem Charme, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. Samira Saygili und Peter Autschbach bieten einen musikalischen Dialog der Extraklasse, bei dem Gitarre und Gesang zu einer Einheit verschmelzen, die ihresgleichen sucht, so die Veranstalter. Das Konzert findet statt im Jazzkeller in der Bruno-Frey-Musikschule. Der Eintritt kostet 19 Euro (ermäßigt 15 Euro) und Biberacher Schüler haben freien Eintritt. Die Abendkasse öffnet ab 20 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie ist die Besucherzahl verringert und Maske wird empfohlen.