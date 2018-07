Pestalozzihaus: OB fordert Ende der Diskussion

Nach dem gescheiterten Bürgerentscheid hält der Gemeinderat an seinem Beschluss fest, das Pestalozzihaus in der Wielandstraße in Biberach nicht zu sanieren. Das hat das Gremium bei drei Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen.

Die Stadträte Josef Weber (Grüne) und Ralph Heidenreich (Linke) sprachen sich dagegen aus, weil sie das Gebäude für erhaltenswert halten. Oberbürgermeister Norbert Zeidler platzte dabei etwas der Kragen: „Bei einem Bürgerentscheid gibt es gesetzliche Vorschriften.“

Das erforderliche Quorum sei nicht erreicht worden, weshalb kein bindender Bürgerentscheid zustande gekommen sei. „Wir müssen unsere repräsentative Demokratie stärken“, sagte Zeidler. Daran sollte auch dem Rat gelegen sein: „Das Ergebnis gilt es zu akzeptieren.“ Der Verein Stadtforum Biberach hatte einen Bürgerentscheid über die Zukunft des Hauses angestrebt. Zwar stimmte die Mehrheit derjenigen, die zur Wahl gegangen waren, für eine Sanierung, aber insgesamt beteiligten sich zu wenig Bürger.