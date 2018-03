Pestalozzihaus: Es kommt zum Bürgerentscheid

Die Zukunft des Pestalozzihauses in der Wielandstraße 27 liegt nun in den Händen der Biberacher Bürger. Sie sollen bei einem Bürgerentscheid am Sonntag, 24. Juni, darüber bestimmen, ob das Gebäude samt angebautem Saal erhalten bleibt und saniert wird oder nicht. Das hat der Gemeinderat am Montagabend bei seiner Sitzung im Hans-Liebherr-Saal beschlossen.

Grundlage für die Entscheidung war ein Bürgerbegehren, das der Verein Stadtforum Biberach Ende 2017 angestrengt hatte, um das Pestalozzihaus zu erhalten. Der Verein schaffte es, bis Anfang Februar die notwendigen Unterschriften von mindestens sieben Prozent der Wahlberechtigten zusammenzubekommen, die dem Gemeinderatsbeschluss vom Oktober 2017 widersprachen, das Haus nicht zu sanieren.

Nun entscheidet der Rat am Montag ab 19 Uhr im Hans-Liebherr-Saal der Stadthalle, wie es weitergeht: Sollten die Räte an ihrer Entscheidung festhalten, käme es zum Bürgerentscheid - dieser könnte dann am 24. Juni stattfinden.

Der Gemeinderat musste sich deswegen am Montagabend erneut mit dem Thema befassen. Die Räte hielten jedoch an ihrer Entscheidung fest, weswegen der Bürger nun das letzte Wort hat. Dies soll nun beim Bürgerentscheid am 24. Juni geschehen. Der Gemeinderat hat dafür bereits am Montagabend einen Gemeindewahlausschuss unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Norbert Zeidler gebildet.

Damit das Pestalozzihaus saniert wird, muss sich beim Bürgerentscheid die Mehrheit der Abstimmenden dafür aussprechen. Außerdem muss diese Mehrheit mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten umfassen (Quorum). Zuvor wird eine Broschüre an die Bürger verteilt, die über die Argumente von Befürwortern und Gegnern einer Sanierung informiert. Außerdem sollen vor dem Entscheid auch zwei bis drei Besichtigungstermine des Pestalozzihauses angeboten werden. Die Stadt kalkuliert für den Bürgerentscheid mit Kosten von rund 45 000 Euro.