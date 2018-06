Pestalozzihaus: Das empfehlen die Fraktionen

25 726 Biberacher sind – Stand Donnerstagnachmittag – am Sonntag, 24. Juni, dazu aufgerufen, in einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Pestalozzihauses in der Wielandstraße abzustimmen. Die Frage lautet dabei: „Sind Sie dafür, dass das Pestalozzihaus in der Wielandstraße 27 mit Saal in Biberach erhalten bleibt und saniert wird?“ Die „Schwäbische Zeitung“ wollte im Vorfeld von den Fraktionsvorsitzenden im Biberacher Gemeinderat wissen, ob und, falls ja, welche Wahlempfehlung ihre Fraktion für den Sonntag gibt.

CDU – Wahlempfehlung: Nein

„Wir sind der Meinung, die Bürger sollten am Sonntag mit Nein stimmen“, sagt Fraktionsvorsitzender Johannes Walter. Es habe bislang keinen Beschluss gegeben, das Pestalozzihaus abzureißen. „Wir wollen es, wie beschlossen, für eine Restlaufzeit von bis zu zehn Jahren noch nutzen. In dieser Zeit kann man immer noch überlegen, was damit geschieht.“ Aus Sicht der CDU gebe es für Aktivitäten von Vereinen und Gruppen genügend Räume in den anderen städtischen Gebäuden. Wichtiger als eine Sanierung des Pestalozzihauses sei der Bau eines neuen Vorspielsaals an der Bruno-Frey-Musikschule.

SPD – keine Wahlempfehlung

Die SPD-Fraktionspitze Gabriele Kübler und Lutz Keil war diese Woche unterwegs und für die SZ telefonisch nicht zu erreichen. Im Infoblatt zum Bürgerentscheid schreibt die SPD, dass die Fraktion das Thema Pestalozzihaus sorgfältig abgewogen habe, aber zu keinem eindeutigen Urteil gekommen sei. Auf der einen Seite stehe für die SPD die Frage, ob das Haus für eine sinnvolle Nutzung tauge und ob die Sanierungskosten zu verantworten sind. Auf der anderen Seite sei die Bausubstanz ja noch einigermaßen intakt. Im Falle einer Nutzung durch eine Intiative aus der Bürgerschaft, würde auch den Bürgern eine gewisse finanzielle Verantwortung übertragen.

Freie Wähler – Wahlempfehlung: mehrheitlich Nein

„Wir empfehlen, dass die Biberacher Bürger auf jeden Fall von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen sollen“, sagt Fraktionsvorsitzender Ulrich Heinkele. Allein die Zahl derer, die sich am Bürgerentscheid beteiligen, werde zeigen, wie wichtig der Bevölkerung das Gebäude sei. Fünf von sechs FW-Stadträten seien gegen eine Sanierung des Pestalozzihauses, ein Fraktionsmitglied spreche sich dafür aus. Die Mehrheit der Fraktion halte eine Sanierung für wirtschaftlich nicht vertretbar, ein Fraktionsmitglied sehe das Pestalozzihaus als wichtigen Teil des Gebäudeensembles in Mond- und Wielandstraße.

Grüne – Wahlempfehlung: Ja

„Wir waren von Anfang an für den Erhalt des Pestalozzihauses, deshalb empfehlen wir eindeutig, mit Ja zu stimmen“, sagt Fraktionsvorsitzender Peter Schmid. Für die Grünen sei das Gebäude ein Kulturgut, das es zu erhalten und zu sanieren gelte. „Viele Biberacher Bürger haben auch emotionale Bindungen an das Pestalozzihaus“, so Schmid. Der Bürgerentscheid gebe den Biberachern zusätzlich auch die Möglichkeit, ein Signal an die Stadtverwaltung zu senden, dass sie mit der derzeitigen kommunalen Baupolitik nicht zufrieden sind, sagt Schmid. Dies könne in der Folge zu einer Neujustierung führen.

FDP – Wahlempfehlung: Nein

Die FDP empfiehlt den Biberachern, auf jeden Fall am Bürgerentscheid teilzunehmen. „Wir sehen das als eine Art Bürgerpflicht an“, so Fraktionsvorsitzender Christoph Funk. Inhaltlich empfiehlt die FDP, dem Beschluss des Gemeinderats aus dem vergangenen Oktober zu folgen und somit mit Nein zu stimmen. Die emotionale Bindung vieler Bürger an das Haus reicht aus FDP-Sicht allein nicht aus, um das Gebäude zu erhalten. Wer sich dennoch unsicher sei, könne sich der Meinung der Stadträte anschließen, die er bei der vergangenen Kommunalwahl gewählt hat, empfiehlt Funk.