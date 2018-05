Pestalozzihaus: Bürgerentscheid wird wahrscheinlicher

Die Stadt Biberach steuert in Sachen Pestalozzihaus immer mehr auf einen Bürgerentscheid zu. Eine wichtige Hürde ist zumindest erfüllt. Der Verein Stadtforum Biberach hat bis Donnerstagabend ausreichend Unterschriften für den Erhalt des Gebäudes an der Wielandstraße gesammelt. „Das Quorum ist erfüllt“, sagte die Sprecherin der Stadt Biberach, Andrea Appel, am Freitag der „Schwäbischen Zeitung“. 1873 gültige Unterschriften liegen vor, der Rest werde noch erfasst. 1804 Unterschriften waren notwendig.

Mitte Januar war die Euphorie bei dem Verein noch gebremst. Erst etwa 900 Unterschriften hatten die Verantwortlichen bis dahin zusammen. Doch die Unterstützer um den Vorsitzenden Hagen Vollmer gaben nicht auf – im Gegenteil. In den vergangenen drei Wochen trommelten sie noch einmal kräftig für ihr Anliegen, das Pestalozzihaus zu sanieren und zu erhalten. „Wir haben Blut geleckt“, sagte Vollmer. „Insgesamt haben wir 3800 Unterschriften bei der Verwaltung abgegeben.“ Noch immer gingen bei ihm Unterschriftenlisten ein, obwohl jetzt „Feierabend ist“, wie der Vorsitzende erläutert. Auch Leute, die keine Mitglieder des Stadtforums seien, sammelten in ihrem persönlichen Umfeld Unterschriften. Vollmer sagt: „Wir sind sehr zufrieden.“

Ob es jetzt zu einem Bürgerentscheid kommt, hängt vom Gemeinderat ab. „Das weitere Vorgehen wird jetzt geklärt“, sagt Stadtsprecherin Andrea Appel. Die Stadträte müssen über die Zulässigkeit des Begehrens entscheiden. Dabei können sie in der Folge ihren Beschluss, das Pestalozzihaus nach einer „Restlaufzeit“ abzureißen, revidieren. Sollten die Stadträte an ihrer Entscheidung festhalten, kommt es zu einem Bürgerentscheid über die Zukunft des blauen Hauses. Es wäre der erste seit Jahrzehnten in Biberach.

Hagen Vollmer dankt schon jetzt den Helfern für ihr Engagement. Ohne ihre Bereitschaft „von Haustür zu Haustür“ zu gehen, hätte der Verein dieses Ziel nicht erreicht. „Wir haben uns schon damit befasst, wie die nächsten Schritte aussehen können“, sagt Vollmer. Sollten sich die Räte für eine Sanierung des Pestalozzihauses entscheiden, wolle das Stadtforum diesen Prozess begleiten. Der Verein wünsche sich eine „behutsame und sinnvolle Sanierung“ des 1898 erbauten Gebäudes. Der Vorsitzende erläutert dazu: „Das Pestalozzihaus soll wieder eine Lebenserwartung haben.“