Austauschschüler aus Valence waren am Biberacher Pestalozzi-Gymnasium zu Gast. Nachdem im vergangenen Jahr Schüler der Klassen zehn und elf zehn Tage in der französischen Stadt verbrachten, stand nun der Rückbesuch der Franzosen am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG) an. Die Freude über das Wiedersehen war groß.

Das Programm am ersten Wochenende startete mit einer französischsprachigen Stadtführung durch Biberach. Am Sonntag trafen sich viele Familien auf dem Grillplatz in Laichingen, um die Tiefenhöhle oder den Kletterwald zu besuchen. Am Montag erlebten die französischen Austauschpartner dann zum ersten Mal den deutschen Schulalltag. Eine Exkursion stand am Mittwoch auf dem Programm: Es ging zum Federsee. Hier erfuhren die Schüler einiges über die Vielfalt der Tiere und die Wichtigkeit des Sees als Naturschutzgebiet.

Vom Land in die Stadt ging es tags drauf nach Stuttgart. Der Fernsehturm war das erste Ziel. Danach ging es weiter mit einem Vortrag zur Stadtökologie und einer Führung durch das Turmforum über das Thema „Stuttgart 21“. Mit einer Shoppingtour ließen die Jugendlichen den Tag ausklingen.

Freundschaften entstanden

Zurück in Biberach stand am Freitag zunächst ein Besuch bei Liebherr auf dem Programm. Nach einem Empfang im Rathaus bei Oberbürgermeister Norbert Zeidler feierten am Abend alle zusammen mit Pizza am Pestalozzi-Gymnasium. Zum Abschluss der Austauschwoche ging es am Samstag an den Bodensee. In Sipplingen erfuhren die Schüler , mit welchem Aufwand in der Bodenseewasserversorgung das Trinkwasser gereinigt wird. Weiter ging es nach Meersburg und Friedrichshafen. In all der Zeit, die die Schüler miteinander verbrachten, wuchsen sie zusammen. Vor der Abreise der Franzosen am Sonntag floss die eine oder andere Träne. Nun hoffen alle auf ein Wiedersehen.