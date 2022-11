Pestalozzi-Gymnasium beim Volkstrauertag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zusammen mit dem Bläserquintett der Stadtkapelle Biberach unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Andreas Winter übernahm der Kammerchor des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) in diesem Jahr erstmals die musikalische Mitgestaltung des Volkstrauertages.

Unter der Leitung von Petra Schneider interpretierten die 22 Sängerinnen des Pestalozzi-Chores mit Martin Remke am Piano moderne Sätze aktueller Chormusik. Durch die intensive Beschäftigung mit den Texten der Musikstücke wurden die Schülerinnen zum Nachdenken über den Volkstrauertag angeregt.

Der Text des amerikanischen Traditionals „Wayfaring Stranger“ beschreibt das irdische Leben als Wanderschaft. Das sehr emotionsgeladene Stück hat nicht nur die Schülerinnen berührt. Stimmungsvoll begleitet wurde das Ensemble von Eliane Fu (Violine) und Carlotta Müller (Violoncello).

Die Beschäftigung junger Menschen mit den Themen „Leben und Tod“ und die Erinnerung an „gute“ Tage wird im Chorstück „Remember“ von Sarah Quartel (2013) besungen. Im Text wird das Leben mit dem Ablauf der Jahreszeiten verglichen, die Schönheit der Natur besungen und die Essenz menschlicher Beziehungen aufgezeigt. Die Sängerinnen reflektieren in dieser Ballade besonders nachdrücklich die Erinnerung an die vielen Menschen, die durch Krieg und Vertreibung ihr Leben verloren haben.

In der modernen Requiemvertonung des „Pie Jesu“ von A.L. Webber (1984) haben die Sängerinnen mit ihren klar intonierenden und feinen Stimmen in einem großen Spannungsbogen die tröstende Wirkung von Musik auf den Menschen im Umgang mit dem Tod wirken lassen.

Vier Schülerinnen des Seminarkurses am Pestalozzi-Gymnasium – Filiz Duran, Eva Kibler, Carlotta Müller und Sophie Reichardt – brachten mit einem Textbeitrag Gedanken zum Thema Krieg und Frieden zum Ausdruck: Die meisten Jugendlichen heute in Deutschland kennen nur den Frieden und mussten den Krieg und seine Schrecken bisher nicht am eigenen Leib erfahren. Krieg ist für sie ein Begriff aus Geschichtsbüchern und Literaturwerken, aus Geschichten der Großeltern und aus den Nachrichten. Die Jugendlichen benannten ihre eigene Machtlosigkeit gegenüber Krieg und schlossen mit dem Wunsch, dass jeder, so wie sie selbst, den Krieg nur noch vom Hörensagen kennen sollte.