Personelle Veränderung in der Medizinischen Klinik

Rund 16 Jahre hat Christian von Tirpitz die Medizinische Klinik mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie chefärztlich geleitet. Wie das Biberacher Klinikum mitteilt, verlässt er es nun jedoch zum Ende des Jahres in Richtung Bodensee und wird als Chefarzt den Fachbereich Gastroenterologie, Onkologie, Endokrinologie und Diabetologie am Friedrichshafener Klinikum leiten.

Seit seinem Eintritt in die damaligen Kreiskliniken im Jahr 2006 habe von Tirpitz die Medizinische Klinik mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie geprägt und das Leistungsspektrum weiterentwickelt, so die Klinik. Als stellvertretender Leiter des Darmzentrums habe von Tirpitz gemeinsam mit Zentrumsleiter Andreas Schwarz, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, zudem einen wichtigen Beitrag zur interdisziplinären Betreuung und Versorgung von betroffenen Patienten im Landkreis Biberach geleistet.

Zum Jahresende haben sich für von Tirpitz nun neue berufliche Perspektiven ergeben. So wird er künftig als Chefarzt den Fachbereich Gastroenterologie, Onkologie, Endokrinologie und Diabetologie des Klinikums Friedrichshafen leiten. „Mit dem Angebot aus Friedrichshafen hat sich für mich die spannende berufliche Perspektive aufgetan, mich an einem Krankenhaus der Zentralversorgung auf meinem Gebiet noch einmal weiter zu entwickeln. Dieser Schritt stellt für mich persönlich eine große Herausforderung und gleichzeitig Motivation dar, auch wenn mir die Entscheidung nach 16 Jahren in Biberach wirklich nicht leichtgefallen ist. Ich werde die Mitarbeiter aller Bereiche des Sana Klinikums Biberach, aber auch meine Patienten in der Region sicher vermissen. Ich möchte mich an der Stelle für die sehr gute interdisziplinäre wie multiprofessionelle Zusammenarbeit innerhalb des Klinikums sowie ganz besonders bei meinen Patientinnen und Patienten für das entgegengebrachte Vertrauen über all die Jahre bedanken.“

Für die Patientinnen und Patienten im Landkreis Biberach ändere sich indes nichts. Bis zur Neubesetzung der Chefarztposition sei die Versorgungssicherheit in der gastroenterologisch-stationären Versorgung im Biberacher Klinikum weiterhin in gewohnter Qualität gewährleistet. Dazu Geschäftsführerin Beate Jörißen: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Nachbesetzung der vakanten Stelle und werden die Öffentlichkeit dazu weiter informieren. An der Stelle möchte ich mich bei Herrn von Tirpitz für die langjährige Arbeit im stationären wie ambulanten Setting und das damit verbundene hohe Engagement für die Sana Kliniken im Landkreis Biberach bedanken. Gleichzeitig wünschen wir ihm für seine zukünftige Tätigkeit alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg.“