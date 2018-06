Personaler im Wortgefecht

Vielleicht ist das ja die unterhaltsame Variante, dem Fachkräftemangel zu begegnen: Der Biberacher Tobias Meinhold, der in der Stadt bereits mehrfach Poetry-Slams unter dem Titel „Wortkonzert“ organisiert hat, plant in Stuttgart am 9. April einen sogenannten Recruiter-Slam: Personalchefs oder Personalreferenten präsentieren sich, ihre Arbeit und ihr Unternehmen in mitreißenden Kurzvorträgen auf der Showbühne und am Ende wird ein Sieger gekürt.

Auf die Idee dazu brachte ihn Michael Witt. Dieser war ebenfalls in Biberach sieben Jahre lang in der Fort- und Weiterbildung tätig. Inzwischen ist er in Stuttgart für ein großes Unternehmen bundesweit im Anwerben (Recruiting) von Fachkräften tätig.

„Einer der wichtigsten Kanäle, wenn es um das Recruiting geht, ist der persönliche Kontakt“, sagt Meinhold. Der findet bislang meist auf Jobmessen statt.“ In der Branche gibt es inzwischen den Begriff des „Recruitainment“, das Werben um Fachkräfte wird mit Unterhaltung verbunden. So entstand bei Meinhold und Witt die Idee, Personaler in einem Wettbewerb auf der Bühne gegeneinander antreten zu lassen. „Dabei geht es aber nicht darum, eine Art Stellenanzeige vorzutragen. Im Mittelpunkt soll der Personaler als Mensch, seine Arbeit und das Unternehmen stehen“, sagt Meinhold. „Redekunst, Wortwitz und Schlagfertigkeit des Redners wirken sich dabei positiv auf die Unternehmensmarke aus – mit einem abgelesenen Vortrag hingegen ist nicht viel zu holen.“

Zehn Minuten hat jeder Personaler Zeit, sich dem interessierten Publikum zu stellen, das idealerweise aus jungen Menschen besteht, die auf Jobsuche sind oder eine auf eine weitere Karrierechance hoffen. „Im Anschluss an den Wettbewerb bleibt genügend Zeit, damit Publikum und Recruiter sich austauschen können – und das in einer lockeren Atmosphäre“, sagt Meinhold.

Acht Teilnehmer sollen beim ersten Recruiter-Slam am 9. April gegeneinander antreten. „Wir haben bereits Zusagen von einigen namhaften Unternehmen“, so Meinhold. Auch diverse Sponsoren habe er für den Abend schon gewinnen können. Nach den Auftritten kürt das Publikum den Sieger, der als Preis das goldene Recruiter-Slam-Mikrofon erhält. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Poetry-Pop-Band „AnKlang“ aus Stuttgart.

Gibt’s einen Recruiter-Slam auch mal in Biberach? „Sofern die hiesigen Unternehmen ihre Personaler an den Start schicken, gerne“, antwortet Meinhold.

Der Recruiter-Slam findet am Donnerstag, 9. April, ab 20 Uhr in der Phönixhalle (Römerkastell), Naststraße 43, in Stuttgart statt. Mehr Infos unter www.recruiterslam.de