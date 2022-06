Personalengpässe bei der Grünpflege

Jüngst wurden, unter anderem in sozialen Netzwerken, Stimmen laut, im Außenbereich von Biberacher Kindergärten und Spielplätzen stehe hohes Gras und es erfolge keine Grünpflege. Bürgermeister Christian Kuhlmann bestätigte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass es im Bereich der Grünflächenpflege in den vergangenen beiden Jahren Schwierigkeiten aufgrund von coronabedingten Ausfällen sowie der angespannten Lage dieser Branche am Arbeitsmarkt gibt.

Manche Bürger gingen offensichtlich davon aus, dass die Grünflächen der Stadt allein vom Baubetriebsamt gepflegt werden, so Kuhlmann. Dies sei aber schon seit Jahren nicht mehr der Fall. Die Pflege von deutlich mehr als der Hälfte der Flächen erfolgt inzwischen über Fremdfirmen. Bezogen auf Spiel- und Bolzplätze sind von 65 Anlagen momentan 13 extern vergeben. Zwei der – üblicherweise verlässlichen – Firmen konnten die vertraglich geschuldeten Pflegeleistungen aufgrund von Personalausfällen zuletzt nicht termingerecht erbringen oder haben deshalb sogar Flächen an die Stadt kurzfristig wieder zurückgegeben.

Das Stadtplanungsamt hat daher nun kurzfristig eine weitere Ausschreibung von Arbeiten auf den Weg gebracht, um diese Defizite möglichst zeitnah ausgleichen zu können, teilt die Stadtverwaltung mit.