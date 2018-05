Perlenhochzeit mit Telawi

Am 20. Juni 1988, Schützenmontag, unterzeichnen Ramaz Kurzekaschwili und Oberbürgermeister Claus-Wilhelm Hoffmann in Biberach auf dem Marktplatz den Partnerschaftsvertrag zwischen Telawi und Biberach. 3500 Kilometer liegen die Städte von einander entfernt und doch ist man sich in den 30 Jahren seither nahegekommen. Am Wochenende lädt der Telawi-Ausschuss im Verein Städte Partner Biberach dazu ein, das Jubiläum gemeinsam zu feiern.

Auftakt ist am Freitag, 4. Mai, 17 Uhr im Rathausfoyer mit zwei Programmpunkten. Zum einen wird die Fotoausstellung: „Unser Leben“ mit Fotografien des Fotokreises Telawi eröffnet. Seit 2008 entwickelt sich in Telawi eine enthusiastische Gruppe junger Medienschaffender. Mit ihrer Arbeit katapultieren sie die kleine Welt der Provinzhauptstadt ins 21. Jahrhundert. Die Fotos zeigen verschiedene Stationen aus dem georgischen Leben. Sie offenbaren den persönlichen, manchmal auch kritischen Blick, den die Künstler auf das Leben in ihrer Umgebung werfen. Die Fotoausstellung kann bis Ende Mai während der Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden. Veranstalter ist das Kulturamt Biberach.

Zum anderen stellt der Telawi-Ausschuss am Freitag die von seinen Mitgliedern erstellte Jubiläumschronik vor. Sie dokumentiert auf rund 160 Seiten nicht nur die Aktivitäten aus 30 Jahren Städtepartnerschaft chronologisch, sondern beschreibt auch die Besonderheiten dieser Städtepartnerschaft, die von der bemerkenswerten kulturellen Prägung der Menschen in Georgien und dem tiefgreifenden Wandel des Landes in den vergangenen 30 Jahren herrühren. Alle, die die Partnerstadt Telawi und Georgien schon besucht haben, sind beeindruckt von der georgischen Lebensart und der Schönheit und Vielfalt des Landes.

Am Freitagabend ab 20.30 Uhr tritt die Gruppe Stadt der Musik im Biberacher Jazzkeller (Untergeschoss der Bruno-Frey-Musikschule) auf. Die Musiker stammen aus Telawi. In der Gruppe spielen neben erfahrenen Musikern, wie Bandleader Guram Sulkhanisshvili, auch junge Nachwuchstalente. Ihr Repertoire umfasst alles, was den Musikern gefällt, es wechseln sich traditionelle und moderne georgische Melodien mit westlichen Rock- und Popsongs und auch Jazz-Standards ab, alle Songs interpretiert im Stil der Telawier „Stadtmusikanten“. Das Konzert im Jazzkeller wird gemeinsam vom städtischen Kulturamt, dem Telawi-Ausschuss und dem Jazzclub Biberach veranstaltet. Der Eintritt kostet 13 Euro.

Köstliches aus ganz Europa

Am Samstag, 5. Mai, ist – parallel zum Musikfrühling – in der Waaghausstraße zwischen Rathaus und Museum wieder Markt der Partnerstädte mit Gästen aus fast allen Partnerstädten Biberachs. Die Besucher erwarten zwischen 9 bis etwa 15 Uhr Spezialitäten und Informationen aus den Partnerstädten und -regionen, also aus Valence, Asti, Telawi, Schweidnitz, dem Tendring District und der Kanalinsel Guernsey. Im Mittelpunkt steht wegen des Jubiläums Telawi.

Auf dem Hafenplatz treten ab 11 Uhr die Akkordeonensembles aus Valence und Biberach auf, die Accordéonistes Cheminots Valentinois und ihre Gastgeber vom Biberacher Harmonikaorchester. Später gibt es traditionelle und moderne georgische Songs von der Telawier Band Stadt der Musik.