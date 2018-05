Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben zum Abschluss einer überragenden Saison bei der heimstarken SG Burlafingen/Ulm mit 20:18 gewonnen. Damit sicherte sich die TG am Ende den vierten Tabellenplatz.

Von Beginn an sahen die mitgereisten Biberacher Zuschauer ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. In heimischer Halle ist die Spielgemeinschaft von Trainer Ralph Pfeiffer nur sehr schwer zu schlagen und das merkte man von Beginn an. Den Routiniers Nadja Nowack und Anne Münzer gelangen die ersten TG-Treffer, dennoch lief Biberach zunächst einem 3:5-Rückstand hinterher. Doch die Blau-Gelben blieben cool und konzentrierten sich auf ihre Stärken. Die Abwehr stand überragend und auch Andrea Bretzel im Tor überzeugte mit einer guten Quote. Speziell die Linkshänderinnen der Gastgeberinnen verzweifelten bei ihren Würfen auf das TG-Gehäuse. Auch das gefürchtete Tempospiel der SG hatte Biberach über 60 Minuten hinweg im Griff und ließ keine einfachen Treffer zu. Im Angriff tat sich die TG etwas schwer, spielte im Großen und Ganzen aber variabel und mutig. Biberach glich durch Lara Kuhns Treffer zum 6:6 aus und konnte in der Folge auch dank einer starken Julia Wucherpfennig mit 10:7 in Führung gehen. Zur Pause hieß es 11:9 für die TG.

Starke Abwehrleistung

Auch im zweiten Durchgang stand die TG in der Abwehr sicher und war selbst immer wieder mit Gegenstößen erfolgreich. Alle Spielerinnen bekamen Spielanteile und trugen so ihren Teil zum Erfolg bei. Lena Krais und Anne Münzer hatten die überragende Rückraumschützin der SG – Lorena Kilian – fast die komplette Partie über im Griff. Die letzten Treffer der TG erzielten Johanna Linse und Lara Kuhn zum 20:18-Endstand. Durch die Niederlage des TV Nellingen II rutscht die TG damit sogar noch auf den vierten Tabellenplatz, was nach dem knappen Nichtabstieg in der Vorsaison ein gutes Ergebnis ist.

„In Burlafingen zu gewinnen ist nicht einfach. Wir waren sehr gut auf den Gegner eingestellt und haben speziell hinten wenig zugelassen“, bilanzierte das TG-Trainerteam. „Wir haben teilweise mit fünf Jugendspielerinnen gleichzeitig gespielt und hatten insgesamt sieben im Kader, was unserem Spiel aber keinen Abbruch tat.“