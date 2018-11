Pendeln zwischen zwei Welten

Mit großer Mehrheit ist der Kapitän des Fußball-Landesligisten FV Biberach, Andreas Wonschick, zum Sportler des Monats September der „Schwäbischen Zeitung“ gewählt worden. Der 27-Jährige hat großen Anteil am Aufschwung des aktuellen Tabellenzweiten und wurde unter anderem für seine Treffer im Derby gegen den SV Ochsenhausen ausgezeichnet.

Noch pendelt der studierte Immobilienökonom zwischen seinem Heimatort Steinach und Biberach. In Steinach – zwischen Winnenden und Schorndorf gelegen – verdient er aktuell mit Vermietungen und Verkäufen von Immobilien sein Geld. In Biberach wohnt er gemeinsam mit seiner Freundin Julia und spielt für den FV Biberach. „Seit Februar dieses Jahres will ich mir auch in Biberach ein berufliches Standbein aufbauen“, sagt Wonschick. „Da bin ich gerade dabei, aber aller Anfang ist schwer.“ So nutzt er in seiner Heimatregion eben noch das eigene Netzwerk und das seiner Familie.

Auch sportlich wurde Andreas Wonschick von seinem Elternhaus geprägt, insbesondere von seinem Vater Udo, der lange Jahre den Verein SSV Steinach-Reichenbach managte und als Vorsitzender vorsaß. So verwunderte es nicht, dass Andreas Wonschick schon als Vierjähriger bei diesem Verein zu kicken begann. Spätestens mit zwölf Jahren war das große Talent des damaligen Stürmers aufgefallen. Er wechselte in der D-Jugend zur TSG Backnang, ehe es nach weiteren fünf Jahren als 16-Jähriger zu den Stuttgarter Kickers ging, die damals mit der A- und B-Jugend in der Oberliga spielten.

Hegen und Schuster getroffen

Nebenher ging Andreas Wonschick in Stuttgart auf die „Eliteschule des Sports“, weil er schon zu dieser Zeit in die Auswahlmannschaften des Württembergischen Fußballverbands berufen wurde. „Auf dieser Schule habe ich auch Manuel Hegen getroffen, der heute für die Olympia in Laupheim spielt.“ Trainer in der Regionalliga bei den Stuttgarter Kickers war damals Dirk Schuster, heute wieder in Diensten des SV Darmstadt 98 in der zweiten Liga. „15 Minuten habe ich nach dem Abstieg in die Regionalliga bei den Kickers gespielt – noch als Jugendlicher“, erinnert sich Wonschick. Nach dem Fachabitur in Stuttgart entschied sich der damals 21-Jährige für ein Studium in Biberach. Immobilienwirtschaft sollte es sein. So kam der Kontakt zum FV Biberach zustande, der wie heute in der Landesliga spielte. „Ulm oder Illertissen oder gar Ravensburg waren kein Thema für mich“, sagt Wonschick. Weder habe er bei den Vereinen angerufen, noch hätten diese ihn kontaktiert. Zudem hätte es ihm vom ersten Probetraining an beim FV Biberach gefallen. Damals war Bernd Pfisterer der Coach der Blau-Gelben. „Mit ihm und den Kollegen habe ich mich gut verstanden, auch deshalb habe ich beim FV begonnen.“

Inzwischen war Wonschick schon zum Mittelfeldspieler umfunktioniert worden. Seine große Laufbereitschaft war den Trainern aufgefallen. Wonschick fühlte sich wohl in Biberach. Doch da war ja noch der Beruf. In Biberach an der Hochschule ging es nicht mehr weiter, Wonschick entschied sich, sein Studium an einer Fernhochschule abzuschließen. Dazu brauchte er aber die Unterstützung seiner Familie. So ging es wieder zurück nach Steinach, wo er eine Saison in der Kreisliga A kickte. „Das machte mir nichts aus, denn meine Ausbildung hatte absolut Vorrang.“ Wonschick schloss das Studium erfolgreich ab, der Kontakt nach Biberach zu den Spielern und Club-Verantwortlichen war nie abgerissen.

So war es fast eine logische Folge, dass Wonschick wieder zum FV Biberach zurückkehrte, obwohl der gerade ohne ihn aus der Landesliga abgestiegen war. „Ich wollte der Mannschaft helfen und das hat auch geklappt“, sagt Wonschick, auch wenn es manchmal schon eine große Herausforderung gewesen sei, gegen die hoch motivierten Vereine auf dem Land zu spielen. Aber es habe sich gelohnt, die Mannschaft wurde mit großem Vorsprung Meister in der Bezirksliga und wuchs immer mehr zu einer Einheit zusammen. „Das merkt man auf dem Platz, aber auch durch Aktivitäten außerhalb des Platzes. Wir verstehen uns eben sehr gut.“

Ziel ist Platz bis fünf

Zudem habe der Verein mit den Neuverpflichtungen in diesem Sommer ein gutes Händchen bewiesen. Alle seien sportlich wie menschlich eine Bereicherung. Auch deshalb freue man sich im Verein über die aktuelle Platzierung. Platz zwei als Aufsteiger sei schon etwas Besonderes, so Wonschick. Ob man am Saisonende auch da stehen wird, sei aber völlig offen. „Sicher ist nur, dass wir hart daran arbeiten, unter die ersten fünf der Landesliga zu kommen.“

Über die Auszeichnung als Sportler des Monats wollte Andreas Wonschick in seiner bescheidenen Art nicht viele Worte verlieren. „Ich freue mich und danke allen Mannschaftskameraden, Freunden und deren WhatsApp-Gruppen für die rege Unterstützung.“