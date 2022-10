Pelz- und Lederflohmarkt für Kinder in Not

Zum 16. Mal veranstalten Heike und Thilo Schneider vom 3. bis 11. November in Biberach ihren jährlichen Leder- und Pelzflohmarkt. In diesem Jahr findet der Flohmarkt zu Gunsten der Stiftung „Kinder in Not“ wieder im Komödienhaus am Viehmarkt statt.

Nach zwei Jahren erschwerter Verkaufsmöglichkeiten durch die Corona-Pandemie freut sich Thilo Schneider über die zurückkehrende Normalität zum Start des Leder- und Pelzflohmarkts: „Trotz dieser harten Zeit sind im vergangenen Jahr mehr als 50 000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Das möchten wir 2022 natürlich toppen.“

Das Prinzip: Wie schon seit Beginn des Flohmarkts im Jahr 2007 können Kunden im Vorfeld ihre nicht mehr genutzten, gut erhaltenen Pelz- und Lederwaren in Kommission im Geschäft von Thilo Schneider in der Viehmarktstraße abgeben. „Die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf im Komödienhaus erhalten die Eigentümer, die andere Hälfte geht an das Caritas-Hilfsprojekt Kinder in Not“, erklärt Heike Schneider.

In diesem Jahr findet der Pelz- und Lederflohmarkt vom 3. bis 12. November wieder im Biberacher Komödienhaus statt. Heike Schneider freut sich, dass sie Kindern helfen können und gleichzeitig gut erhaltenen Leder- und Pelzwaren sozusagen ihren zweiten Frühling bescheren: „Viele Kunden lassen sich aus den guten alten Stücken Kissen und Plaids erstellen. Und unsere Werkstatt füllt sich nebenbei auch.“