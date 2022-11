Pedelec-Fahrer prallt gegen Auto und verletzt sich

Beim Aufprall auf ein Auto hat sich ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwoch in Biberach leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 31-jährige Renault-Fahrerin gegen 11 Uhr von der Straße Am Blosenberg kommend in die Ulmer Straße ein. Zeitgleich fuhr der 62-Jährige mit einem Pedelec auf der Ulmer Straße. Der Radfahrer kam von rechts auf einem Radweg und hatte Vorfahrt. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Durch die Kollision erlitt der Mann leichte Verletzungen. Die Polizei Biberach ermittelt nun, warum die Fahrerin des Renault in die Kreuzung einfuhr. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 1500 Euro, am Pedelec auf 1000 Euro.

Warum die 31-Jährige dem Mann die Vorfahrt nahm, wird noch ermittelt. Möglicherweise sei sie für einen kurzen Augenblick unachtsam gewesen, so die Polizei, die allgemein darauf hinweist, dass Unachtsamkeit im Straßenverkehr weitreichende Folgen haben kann. Deshalb sei es wichtig, mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reiche aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.