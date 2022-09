PC- und Smartphone-Kurse im Ochsenhauser Hof

Die Begegnungsstätte für ältere Menschen im Ochsenhauser Hof in Biberach bietet in den kommenden Wochen PC- und Smartphone-Kurse an, die sich an Seniorinnen und Senioren ohne oder mit geringer Vorkenntnis wendet.

Computer und Internet eröffnen eine neue Sicht der Welt für Menschen jeden Alters. Viele Menschen, die sich nie vorstellen konnten, jemals an einem Computer zu arbeiten, wollen aus beruflichen oder privaten Gründen diese Herausforderung annehmen.

Im Kurs „Einführung in die Arbeit am PC und Internet“ werden grundlegende Kenntnisse in das Arbeiten mit PC vermittelt, sowie die Nutzung eines Textverarbeitungsprogramms, Ablage von Dokumenten und Fotos, Einführung in die Nutzung des Internet und E-Mail-Funktionen. Der Kurs (sechs Einheiten) ist vom 21. September an jeweils Mittwoch von 14 bis 16 Uhr.

Fotobücher liegen im Trend und sind die Nachfolger der guten alten Fotoalben. Da inzwischen vornehmlich digital fotografiert wird, liegt es nahe, online ein Fotobuch zu erstellen. Die Grundlagen dafür vermittelt der vierteilige Kurs „Fotobuch erstellen“ ab 23. September jeweils am Freitag von 14 bis 16 Uhr.

Grundlagen der Handy-Nutzung für Smartphones mit Android Betriebssystem (kein Apple/IOS) vermittelt der Kurs „Smartphone Grundlagen (Android)“ mit acht Einheiten ab 5. Oktober immer mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr. Ein weiterer Grundlagenkurs „Android Smartphone“ mit vier Einheiten wendet sich an Einsteiger und wird ab 18. Oktober jeweils am Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr.