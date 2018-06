PC Biberach II verpasst Aufstieg

Die zweite Mannschaft des Pétanque-Club (PC) Biberach hat beim Spieltag in Singen am Hohentwiel jeweils mit 2:3 gegen Jungingen und Altheim/Alb verloren. Dadurch verpasste der PCB II den Wiederaufstieg in die Landesliga. Dennoch zeigten sich die Spieler mit dem erreichten fünften Platz durchaus zufrieden.

In der Oberliga hatte sich der PC Biberach I bereits am Spieltag zuvor mit drei Siegen den Klassenerhalt gesichert. Gegen den Bouleclub Meßkirch verloren die Biberacher mit 2:3. Gegen den BC Bad Saulgau gelang hingegen ein 4:1-Sieg, wodurch sich die Biberacher in der Tabelle von Platz acht auf Rang sechs verbesserten.