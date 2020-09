Paul Bloy zurück in den Top Ten

Vielversprechend ist der Auftakt zum ADAC-Motocross-Masters am vergangenen Wochenende in Grevenbroich für Paul Bloy in der Juniorklasse mit seiner 125-Kubikzentimeter-Crossmaschine verlaufen. Der 17-Jährige des AMC Biberach legte auf von ihm nicht geliebten tiefsandigem Terrain drei passable Läufe hin und landete auf Gesamtrang acht. In der Qualifikation war er noch mit elftschnellster Zeit gemessen worden.

Die Wertungsläufe beendete er mit deutlich steigender Tendenz als Zehnter, Neunter und Sechster. Hätte er in den ersten beiden Rennen bessere Starts hingelegt, wäre noch mehr drin gewesen: Über die Renndistanz von 20 Minuten plus zwei Runden zeigte er dann aber jeweils Können und Kampfgeist und konnte sich auf großer Hitze auf dem kräftezehrenden Kurs wieder energisch nach vorne arbeiten. Richtig zufrieden waren Bloy und sein Team Bauerschmidt KTM mit dem dritten Wertungslauf, wo er vom Start weg Ellenbogen zeigte und mit dem sechsten Rang ein Ausrufezeichen setzte: „Ich bin glücklich, mich gegen die starke europäische Konkurrenz bewährt zu haben.“ Das Resultat lässt hoffen für den nächsten und gleichzeitig abschließenden Lauf der dieses Jahr stark verkürzten international renommierten Rennserie am 3. und 4. Oktober in Tensfeld bei Hamburg.