Paul Bloy: Training hui, Rennen pfui

Nach einem zweiten Platz in der Qualifikation zum ADAC-Motocross-Junior-Masters-Lauf in Bielstein (Nordrhein-Westfalen) hat der Biberacher Paul Bloy in den Wertungsläufen großes Pech gehabt. Zwar gelang es ihm, sich im ersten Wertungslauf in der Spitzengruppe zu halten. Doch sein Konkurrent Camden McLallan aus Südafrika fuhr im von hinten in die Maschine mit einem Sturz als Folge.

„Ein grobes Foul“, kommentiert Paul Bloy alias „P-Boy 252“ im Anschluss. Am Ende des Felds nahm er die Fahrt wieder auf und kämpfte sich bis zur Zieleinfahrt mehr als 30 Plätze nach vorn und wurde Zehnter.

Im zweiten Rennen hielt sich der 15-Jährige vom AMC Biberach lange in den Top Ten, rutschte beim Angriff auf die Spitzenplätze dann aber weg und ging zu Boden. Der Motor seiner KTM sprang zögerlich an und Bloy fand sich im hinteren Feld wieder, erreichte nach starkem Kampf abermals Platz zehn. In Anbetracht dieses Rennpechs ist der Gesamtrang neun vom Wochenende zwar zufriedenstellend. Es wäre aber mehr drin gewesen. Nach drei von sieben Läufen der Rennserie liegt Bloy damit auf Rang fünf der Rennserie.

Lob zollte ihm sein Trainer Michael Kartenberg: „Paul hat gezeigt dass er das Tempo der Spitze gut mitgehen kann. Da die Jungs da vorne alle unter professionellsten Bedingungen arbeiten, ist das eine super Leistung.“ „P-Boy 252“ müsse nun mental stabiler werden und weiter an Kondition und Fahrtechnik arbeiten.