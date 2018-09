Paul Bloy sichert sich fünften Platz

Paul Bloy hat es geschafft: Mit einer soliden Leistung hat er sich beim siebten und letzten Lauf des ADAC-Motocross-Junior-Cups in Holzgerlingen den fünften Gesamtrang gesichert. Der 15-Jährige vom AMC Biberach belegte in den beiden Läufen dieser als internationaler Deutschen Meisterschaft geltenden besetzten Rennserie die Plätze vier und fünf. Es waren gleichzeitig seine beiden letzten Rennen in der Juniorklasse auf Maschinen bis 85 Kubikzentimeter Hubraum.

Vor 10 000 Zuschauern behielt Bloy trotz widriger Rennumstände die Nerven. Nachdem er im Qualifying als Dritter nur eine Zehntelsekunde Rückstand auf die beiden Topfahrer Camden McLellan (Südafrika) und Liam Everts (Belgien) hatte, lief es in den beiden Wertungsläufen zunächst jeweils schlecht: Zu Rennbeginn musste er jeweils gestürzten Fahrern ausweichen, verlor wertvolle Zeit und wichtige Plätze und fand sich jeweils in der Mitte des 40er-Feldes wieder.

Der 15-Jährige aus dem Team Bauerschmidt KTM ließ sich davon aber nicht ins Bockhorn jagen. Er zeigte Kämpferherz wie Rennfahrermut und machte Platz für Platz gut, obwohl die Strecke wegen tiefer Spurrillen das Überholen zunehmend erschwerte. Zeitweise fuhr er dabei schnellere Rundenzeiten als die Spitzenleute. Und so konnte er seinen Landsmann Domann in der Gesamtwertung auf Distanz halten und den Rückstand auf den viertplatzierten Tschechen Vedrowsky sogar noch verringern.

Nach kurzer Pause geht’s weiter

Auch wenn Podiumsplätze drin gewesen wären, überwog am Ende die Freude, das Saisonziel Top Fünf in dieser hochklassigen Rennserie erreicht zu haben. Kommendes Jahr startet Bloy auf den größeren Maschinen mit 125-Kubikzentimeter-Motoren. „Deshalb wird die Pause nach dem Saisonfinale kurz ausfallen“, so Vater und Betreuer Martin Branz.

Mit dem Rückenwind der erfolgreichen Saison 2018 machen sich Vater und Sohn alsbald an die Vorbereitungen für die anstehenden Herausforderungen.