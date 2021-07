Paul Bloy setzt Ausrufezeichen

Mit zwei dritten Plätzen in den ersten Läufen zur deutschen Meisterschaft MX2 bis 250 Kubikzentimeter hat Paul Bloy vom AMC Biberach seine Klasse gezeigt. Die Rennen in Schweighausen im Schwarzwald waren wegen hohen Profils und tiefem Boden sehr fordernd.

„Überholen war schwierig“, so der 18-Jährige, der nach den Starts jeweils einige Plätze eingebüßt hatte. Die Tatsache, dass er in der Qualifikation die Pole-Position nur um den Wimpernschlag von neun Hundertstelsekunden verpasst hatte, zeige, dass er vorne richtig dran sei.

Mehr gehadert hatte er zuvor beim Auftakt der ADAC-MX-Master-Serie in Bielstein (Nordrhein-Westfalen). Denn nach dem Aufstieg in die MX2-Klasse muss er sich noch an das härtere Klima unter den 18- bis 21-Jährigen gewöhnen. Von 75 Fahrern qualifizierten sich 40 im Training für die drei Wertungsläufe, unter ihnen Paul Bloy als 22. Im Feld mit allen europäischen Spitzenfahrern landete er dann auf den Rängen 17, 16 und 21. „Meine Maschine war schnell, aber in dem Fahrerfeld ist es schwierig zu überholen“, da fehle ihm noch die Erfahrung.