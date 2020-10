Kaum begonnen, sind die ADAC-Motocross-Masters auch schon vorbei. Und Paul Bloy setzt mit einem sehr guten vierten Platz in der Gesamtwertung ein dickes Ausrufezeichen hinter diese „Short Season“ der international bestbesetzten Rennserie. Am vergangenen Wochenende präsentierte sich der Starter des AMC Biberach in Tensfeld (Schleswig-Holstein) angriffslustig, engagiert, in Topform und machte die unbefriedigende Vorsaison restlos vergessen.

Der 17-Jährige hatte das Qualifying, das über eine gute Startposition entscheidet, auf dem tiefsandigen 1,5 Kilometer langen Rundkurs mit 13 teils spektakulären Sprüngen als Fünfter beendet. Im ersten Wertungslauf vermasselte er an Tag eins den Start, fand sich in der ersten Kurve im hinteren Drittel wieder, überholte in der Startrunde „wie ein Wilder“, so Vater Martin Branz, und war sofort wieder auf Tuchfühlung mit der Spitze. Mit Kampfgeist und viel Krafteinsatz sah er als Vierter die Zielflagge.

Sturz bei einem Überholversuch

Die beiden Wertungsläufe am zweiten Tag verliefen durchwachsen. Bloy fuhr nach dem Start auf einen Konkurrenten auf und stürzte. Der Motor seiner 125er-Bauerschmidt-KTM ging aus und er sah das Feld von ganz hinten. Eine Viertelstunde später hatte er sich bereits in die Top Ten zurückgekämpft, stürzte jedoch abermals bei einem Überholversuch. Mehr als Rang 14 war dann nicht mehr drin. „Mit schlechten Starts und Stürzen kommt man eben nicht weit“, haderte der 17-Jährige.

Im dritten Wertungslauf legte er aus dem Mittelfeld heraus dann einen guten Start hin, katapultierte sich sofort in die Spitzengruppe und kämpfte sich clever und in überzeugender Manier auf Platz vier nach vorne. Dass es ohne einen Podiumsplatz in einem der sechs Wertungsläufe zum vierten Gesamtrang reichte, verdankt Paul Bloy seiner wiedererlangten Stärke und der Tatsache, dass die Konkurrenten an den beiden Rennwochenenden eben nicht so beständig unterwegs waren wie er. Neben der Freude darüber nahm Bloy als weitere positive Erkenntnis mit nach Biberach, dass die sandigen Pisten im Norden ihren Schrecken für ihn verloren haben.