Paul Bloy hat Vizetitel vor Augen

Wenn die Starts nicht wären, würde Motocrosser Paul Bloy vom AMC Biberach die Konkurrenz in der Juniorenklasse MX2 möglicherweise in Grund und Boden fahren. So wurde es nichts mit einem ersten Sieg bei der internationalen deutschen Motocross-Meisterschaft beim Lauf in Jauer (Oberlausitz).

Bei sonnigen aber kühlen Bedingungen brauchte Bloy in beiden Läufen viel Kämpferherz, weil er – wie so oft – am Start viele Plätze verlor und sich in beiden Wertungsläufen mühsam an die Spitze zurückkämpfen musste. Das tat der 18-Jährige allerdings überzeugend: Platz drei im ersten Lauf und im zweiten – trotz zwischenzeitlicher Führung – der zweite Rang (Zweiter in der Tageswertung).

Vor dem Saisonfinale liegt er damit auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung. Den möchte er sich im sächsischen Thurm am Wochenende sichern. Für Bloy wäre das ein toller Saisonabschluss, nachdem es für ihn beim international top besetzten ADAC MX-Masters alles andere als rund gelaufen war. Das i-Tüpfelchen wäre dann noch ein erster Sieg in einem DM-Lauf. Dazu müsste der 18-Jährige allerdings seine Startschwäche ablegen und von der ersten Sekunde an Kreuz zeigen, die Ellenbogen ausfahren und richtig Gas geben.