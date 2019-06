Paul Bloy fasst in Möggers Fuß

Das zweite Rennwochenende zum ADAC-Motocross-Masters-Junior-Cup in Möggers (Vorarlberg) hat Paul Bloy vom AMC Biberach als 15. beendet. Damit hat er sein erstes Etappenziel, unter die besten 20 Fahrer in der für ihn neuen 125-Kubikzentimeter-Klasse zu kommen, erreicht.

Die Strecke mit Blick auf Bodensee, Lindau und Bregenz gilt als eine der spektakulärsten und ob ihrer zahlreichen Sprünge kräftezehrendsten. „Sie hat WM-Niveau“, so Vater und Betreuer Martin Branz. Die Bedingungen seien gut, aber hart gewesen. „Tiefe Rillen und viele Steine, die wehtun. Dazu muss man bei hohem Speed hochkonzentriert sein“, beschreibt Paul Bloy die Herausforderungen.

Nach der 20. Trainingszeit zeigte der 16-Jährige, der für das Team Bauerschmidt KTM startet, in den beiden Wertungsläufen im international stark besetzten 49er-Feld steigende Tendenz und beendete sie als Elfter beziehungsweise 18. Im ersten Lauf lag er nach hervorragendem Start sogar kurz auf Position vier. Kleinere Fahrfehler nutzten die routinierteren Konkurrenten allerdings aus. Nach gut 25 Minuten kam Bloy als Elfter ins Ziel und war zufrieden.

Im zweiten Lauf ging ihm, so Martin Branz, „bei 25 Grad in der Rennmitte die Puste aus“, sodass es am Ende Gesamtrang 15 wurde. Nach zwei Läufen zur baden-württembergischen Meisterschaft misst sich „P-Boy 252“ am letzten Juni-Wochenende in Mölln (Schleswig-Holstein) dann wieder im internationalen Feld des MX-Junior-Cup 125 und hofft, dass seine Leistungskurve weiter nach oben zeigt.