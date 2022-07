Paul Bloy bietet internationaler Konkurrenz Paroli

Paul Bloy vom AMC Biberach hat nach dem Rennwochenende in Bielstein trotz eines technischen Defekts insgesamt eine positive Bilanz ziehen können. Auf dem Waldkurs wurde die dritte Runde des ADAC MX Masters samt der Nachwuchsklassen ADAC MX Youngster Cup und ADAC MX Junior Cup 125 absolviert.

Die Strecke auf der Drabenderhöhe kombiniert einen klassischen und natürlichen Streckenverlauf mit modernen Sprüngen und Hindernissen und gilt als eine der schönsten Europas. Die 1850 Meter lange Hartbodenstrecke war wieder bestens präpariert und bei sonnigem Wetter verlangte Sie an beiden Tagen viel von den Fahrern. Bloy startete in der Youngster-Klasse mit 66 Teilnehmern aus zwölf Nationen. Mit Platz acht in seiner Gruppe sicherte er sich souverän das Ticket für die Finalläufe der besten 40. In den ersten Wertungslauf startete Paul gut und lag auf Position zehn nach der ersten Runde. Schnell kämpfte er sich bis auf Platz sieben vor, als plötzlich das Hinterrad blockierte. Ein Stein hatte sich in der Kette verfangen und das Antriebsritzel zerstört. Damit war das erste Rennen für Bloy beendet.

Der Sonntag mit zwei weiteren Wertungsläufen sollte aber für Entschädigung sorgen. In Lauf zwei ging Bloy nach einem klasse Start als Dritter in die erste Kurve. Nach einem harten Kampf gegen die europäische Spitze fuhr er als Zehnter ins Ziel. Auch im dritten Lauf klappte der Start wieder gut. Mit Platz acht nach der ersten Runde ging es im Laufe des Rennens noch vor bis auf Platz sieben. Da zwei Fahrer wegen Regelverstößen um zehn Plätze zurückgestuft wurden, belegte Bloy letztlich Platz fünf und trotz des Ausfalls am Vortag den zwölften Gesamtrang.

Dementsprechend positiv fiel Bloys Fazit aus: „Das Wochenende über habe ich mit immer super wohlgefühlt. Die Strecke hat mir gut gelegen. Das Set-up am Bike stimmte. Leider hat ein technischer Defekt Lauf eins vermasselt. Aber das kommt vor. Dafür bin ich mit Lauf zwei und drei mehr als zufrieden. So kann’s weitergehen.“