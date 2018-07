Passanten halten betrunkenen Fahrer fest

Ein 53jähriger Autofahrer hat am Freitagabend gegen 22 Uhr auf Höhe des Amtsgerichtsgebäudes in Biberach ein geparktes Fahrzeug gestreift. Wie die Polizei mitteilt, hielten couragierte Passanten den aggressiven Mercedesfahrer an und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Auch gegenüber den Beamten des Polizeireviers Biberach verhielt sich der Unfallverursacher sehr unkooperativ. Er verweigerte zunächst die Personalien und die Herausgabe der erforderlichen Dokumente. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der Mann über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Der Mercedesfahrer trägt nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt. Der Führerschein wurde sichergestellt.