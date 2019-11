Pascal Bammert gibt Leitung an Tobias Haredegger weiter

Im Leitungsteam des Jugendzeltlagers der TG Biberach und des Turngaus Oberschwabens hat sich ein Wechsel ergeben. Pascal Bammert gibt nach langjährigem Einsatz seine Aufgaben im Leitungsteam ab, unterstützt das Zeltlager aber weiterhin tatkräftig in der Lagerwoche. „Pascal hat mit viel Engagement und Herzblut die Gesamtführung ausgeübt und als Ansprechpartner für Eltern, Betreuer, Kinder und bei der Logistik von Auf- und Abbau wichtige Aufgaben erfüllt“, so das Zeltlager-Leitungsteam in seiner Pressemitteilung.

Neu im Team ist seit September Michaela Paul, die seit einigen Jahren als Betreuerin im Jugendzeltlager mitwirkt und zukünftig insbesondere den Bereich der Programmplanung, Ansprechpartnerin für Eltern und die Planung und Koordination der Betreuungskräfte übernimmt. Außerdem ist auch Stefan Heilborn, der selbst viele Jahre als Kind im Zeltlager war und langjährige Erfahrung als Betreuer hat, während des Zeltlagers 2019 verstärkend ins Leitungsteam eingestiegen. Er wird sich insbesondere der Lagerlogistik, dem Auf- und Abbau sowie technischen Fragen widmen. Gemeinsam mit den beiden langjährigen Leitungsmitgliedern, Tobias Hardegger, der zukünftig die Gesamtleitung übernimmt und insbesondere Küchen- und Verpflegungsplanung verantwortet, sowie Ingrid Heilborn, die für die Vorbereitung des Betreuerteams zuständig ist und zusätzlich in der Küche unterstützt, ist das Leitungsteam gut für die Zukunft aufgestellt. „Das Zeltlagerteam bedankt sich herzlich bei Pascal Bammert für den großen und wichtigen Einsatz in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig bin ich froh, dass wir auch nach dem Ausscheiden von Pascal als Gesamtleitung weiterhin ein gut aufgestelltes Leitungsteam haben werden“, so der neue Leiter Tobias Hardegger.