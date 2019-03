Party lockt 600 Besucher ins Biberacher Hallensportbad

Das Zephyrus-Discoteam hat im Biberacher Hallensportbad für einen etwas anderen Nachmittag als gewöhnlich gesorgt. Mehr als 600 Besucher kamen zur Family-Pool-Party, wie die Stadtwerke Biberach mitteilten.

Im Wasser schwammen größere Spielgeräte wie die Riesenkrake und die Wasserschildkröte. Auf der langen Laufmatte flitzen die Kinder über das Wasser und auf den großen Badeinseln ließ es sich entspannten.

Mehrere Spiele angeboten

Beim Nachwuchs kamen auch die bunten Water-Globes, mit welchen man über das Wasser rollen konnte, gut an. Ebenfalls für Unterhaltung sorgten mehrere Spiele. So ging es beispielsweise beim Badekappenfüllen darum, so viel Wasser wie möglich in eine Badekappe einzufüllen.

Verkauf zugunsten der Klassenkasse

Die Klasse acht der Matthias-Erzberger-Schule bot einen Kuchen- und Imbissverkauf an. Der Erlös aus dem Verkauf wird für die Klassenfahrt verwendet.

„Wir konnten unseren Besuchern am Sonntag ein tolles Programm bieten und sind sehr zufriedenen, dass es so gut angenommen wurde“, so Joachim Isenmann, Teamleiter Bäder der Stadtwerke Biberach.