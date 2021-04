Partnerstädte in Polen und Frankreich freuen sich über Hilfe aus Biberach

Bei der jüngsten Verteilung von Spendengeldern, die der Arbeitskreis Entwicklungspolitik Biberach (AKE) für seine „Aktion 3-fach gegen Corona“ gesammelt hat, und die auch von der SZ-Weihnachtsaktion unterstützt wurde, gingen unter anderem jeweils 500 Euro in die Biberacher Partnerstädte Schweidnitz und Valence (SZ berichtete). Der Verein Städte Partner Biberach (StäPa) stellte die Kontakte in die Partnerstädte her, die daraufhin in Frage kommenden Organisationen vorschlugen.

Im polnischen Schweidnitz wurden zwei Einrichtungen mit je 250 Euro bedacht, Hospicjum Ojca Pio und Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum“. Beide Einrichtungen pflegen und betreuen Personen, die entweder den ganzen Tag Pflege und ärztlicher Behandlung bedürfen, oder die sich in der Endphase der Krankheit befinden. Die Freude über die unverhoffte Spende aus der deutschen Partnerstadt ist bei beiden Einrichtungen riesengroß, wie den herzlichen Rückmeldungen zu entnehmen war.

Groß ist auch die Freude und Dankbarkeit im französischen Valence. Dort ging die Spende an den Lions-Club und das Rote Kreuz für ihre gemeinsame Aktion „Panier étudiant“, einem Brotkorb für Studenten. In Valence studieren etwa 10 000 junge Leute an verschiedenen Hochschulen. Coronabedingt sind die klassischen Studentenjobs weggefallen, so dass sich viele Studierende dadurch in einer echten Notlage befinden. Insbesondere bei den Studenten, die in Valence ihr Zimmer bezahlen müssen, bleibt dadurch kaum noch Geld fürs Leben übrig.

Hier setzt die Aktion „Panier étudiant“ an. Von Supermärkten und Lebensmittelgeschäften werden Lebensmittel und Hygieneartikel gespendet, mit Spendengeldern werden zusätzlich frische Produkte dazu gekauft. Damit werden Körbe mit Waren im Wert von je 50 Euro zusammengestellt. Zurzeit sind rund 130 Studenten für die Aktion registriert, die sich einmal in der Woche einen solchen Korb gegen eine Zahlung von fünf Euro abholen können. Auch mit der Spende der „Aktion 3-fach gegen Corona“ werden frische Produkte für den „Panier étudiant“ gekauft.

Bei einem Pressetermin vor dem Laden des Roten Kreuzes, in dem die „Brotkörbe“ ausgegeben werden, wurden vor Kurzem mehrere Spenden, unter anderem auch die aus Biberach, in Anwesenheit des Valencer Bürgermeisters Nicolas Daragon an Lions-Club und Rotes Kreuz übergeben. Mit dabei war auch Virginie Thiebaudeau, die für Städtepartnerschaften zuständige Stadträtin, sowie mehrere Vertreter des „Comité de Jumelage de Valence“, des dortigen Partnerschaftsvereins: Barbara Cruvillier, der Vorsitzende François Richebe und der stellvertretende Vorsitzende Romain Galati. In seiner Rede dankte Bürgermeister Daragon für das „Zeichen von Freundschaft, Solidarität und Unterstützung“ aus Biberach und betonte, wie wichtig die Städtepartnerschaften und gerade auch diese „Nachricht der Unterstützung“ sind.