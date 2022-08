Partnerschaftstreffen mit dem Motoclub Mistral aus Valence

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Freizeitheim Weißloch bei Sankt Georgen im Schwarzwald war dieses Jahr das Ziel für ein gemeinsames Wochenende der Motorradfreunde Biberach und dem Motoclub Mistral aus Valence. Nach und nach kamen am Donnerstagnachmittag 17 Franzosen mit dem Motorrad angereist. Ungeduldig warteten schon 14 Mitglieder der Motorradfreunde aus Biberach auf sie und hießen sie sogleich herzlich willkommen. Nach der Zimmerbelegung und ersten Wiedersehensgesprächen wurde bald zum Aperitif und Abendessen übergeleitet. Mit einem Spieleabend fand der erste Tag seinen Ausklang.

Am Freitagmorgen sah das Wetter sehr zweifelhaft aus und wir warteten bis zum Mittag mit unserer ersten gemeinsamen Ausfahrt. Leicht gekürzt und auf zwei Gruppen verteilt erkundeten wir in nördlicher Richtung den Schwarzwald.

Am nächsten Tag startete die Gruppe nach dem Frühstück zur zweiten gemeinsamen Tour. Dieses Mal ging es in südliche Richtung. Über Todtnau, Todtmoos und Sankt Blasien führten die kurvigen Strecken durch malerische Landschaften. Auf dem Wanderparkplatz Rappenfelsensteig in der Nähe von Höchenschwand gab es eine Picknick-Pause und in Lenzkirchen auf dem Marktplatz noch Eis und Kaffee.

Nach dem Abendessen, Dessert und Kaffee warteten schon alle gespannt auf die traditionelle Fotobuchübergabe. Der Präsident des Motoclub Valence bedankte sich bei uns für die hervorragende Organisation und anschließend wurde das Fotobuch, das schon seit ein paar Jahrzehnten von Valence nach Biberach und wieder zurückreisen darf, und indem alle Begegnungen zwischen dem Motoclub Mistral und den Motorradfreunden Biberach festgehalten werden, von einer Hand zur nächsten gereicht. Jeder schauten interessiert die neusten und auch alte Fotos der letzten Begegnungen an.

Am Sonntagmorgen hieß es leider schon wieder Abschiednehmen, denn viel zu schnell gingen wieder die vier gemeinsamen Tage vorüber. Mit den Worten „au revoir“ und „bonne route“ wünschten die Biberacher ihren französischen Freunden eine gute Heimreise und ein baldiges Wiedersehen, vielleicht im Mai 2023.