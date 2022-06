Partnerschaftstreffen in Frankreich nach zweijähriger Pause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Etwas kalt an einem Donnerstagmorgen, jedoch trocken starteten wir in Richtung Meersburg, dann mit der Fähre nach Konstanz und anschließend auf Schweizer Autobahnen über Zürich, Bern nach Genf. Viel Verkehr, Stau und Baustellen erwarteten uns bis Solothurn.

Am späten Nachmittag erreichten wir schließlich unser Ziel in der Nähe von Chavornay im Departement Ain und nach einer herzlichen Begrüßung, Zimmeraufteilung und Aperitif wurden viele Geschichten zwischen den beiden Motorradclubs ausgetauscht. Abends gab es eine riesige Paella mit Muscheln, Garnelen und Tintenfischen, die unsere Freunde mit viel Liebe unter freiem Himmel gekocht hatten. Anschließend wurde uns noch Nachtisch, Kaffee, Kuchen und Käse aufgetischt, so dass alle noch bis lange in die Nacht aufblieben.

Am nächsten Tag starteten wir nach dem Frühstück zur ersten gemeinsamen Ausfahrt. Mit circa 25 Motorrädern fuhren wir zur Gorges de Fier in der Nähe von Annecy. Die sagenumwobene Schlucht erkundeten wir dann zu Fuß. Auf einem circa 250 m langen Steg, der in einer Höhe von 20 bis 30 Meter Höhe über dem Fluss Fier direkt an der riesigen Felswand befestigt ist, konnten wir diesen spektakulären Canyon, der seit 1943 unter Denkmalschutz steht, bestaunen. Anschließend stärkten wir uns bei einem Picknick und setzten unsere Motorradtour zwischen dem Lac d’Annecy und dem Lac du Bourget fort. Über viele Kurven, unter anderem über den Col de la Chambotte erreichten wir nach knapp 200 km abends wieder unsere Unterkunft.

Am Samstag starteten wir unsere zweite Tagestour. Dieses Mal ging es weiter in den Süden. Zuerst entlang der Rhône mit kurzem Stopp an der Talsperre Génissiat, etwa 40 km unterhalb des Genfersees. Das damit verbundene Kraftwerk, das 1949 gebaut wurde, galt damals als größte Wasserkraftanlage Europas. Danach führte unsere Tour weiter in südliche Richtung bis knapp an die Schweizer Grenze. Bei Monnetier-Mornex hielten wir auf einer Passhöhe an, um die schöne Aussicht zu genießen. Auf der einen Seite konnte man über die Stadt Genf schauen und in die andere Richtung den Mont Blanc betrachten. Anschließend fuhren wir über den Col de la Croisette und dem Grand Piton nach Cruseilles und besichtigten die berühmte „Pont de Caille“.

Am letzten Abend wurde traditionell gegrillt und anschließend offiziell viele Dankesworte ausgetauscht. Mehr Bilder gibt es auf Instagramm unter mfbc_biberach zu sehen.