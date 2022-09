Partnerschaftstreffen der Wanderer des CAI-Asti und DAV BC

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Wiedersehensfreude der Wanderfreunde aus Biberach und Asti war in diesem Jahr besonders groß, mussten doch die geplanten Treffen in den zwei vorangegangenen Jahren pandemiebedingt ausfallen.

Die Bergwandergruppe aus Asti hatte für dieses Treffen das alt-ehrwürdige Rifugio Albergo Pian del Re an der Quelle des Po unterhalb des 3841 m hohen Monviso ausgesucht.

Auf der ersten Wanderung am Anreisetag zum Bergsee Lago Fiorenza kreuzten einige Alpensalamander den Weg, was eigentlich kein gutes Zeichen hinsichtlich des zu erwartenden Wetters war.

Der darauffolgende Morgen zeigte sich dann auch entsprechend grau und regnerisch, doch pünktlich zum Start der ersten Bergwanderung hörte der Regen auf und die Sonne wechselte mit den Wolken. Das Wanderziel dieses Tages war der Buco di Viso an der Grenze zu Frankreich. Der Buco di Viso ist der älteste Tunnel der Alpen, erbaut als Teil der Salzstraße in die Provence. Nach Durchquerung des kleinen Tunnels standen die Wanderer dann auf französischem Boden.

Da für den Nachmittag dieses Tages Gewitter angesagt waren, ging es zurück zum Rifugio und die Unterkunft wurde unmittelbar vor dem Wetterumschlag erreicht. Es folgte die traditionelle Merenda, bei der alle Teilnehmer Spezialitäten ihrer Region auspacken um die Köstlichkeiten gemeinsam zu teilen.

Abends wurde der diesjährige hundertste Geburtstag des CAI-Asti gefeiert und eine zu diesem Anlass erstellte Festschrift überreicht.

Der Morgen des dritten Tages begann mit strahlend blauem Himmel. An diesem Tag führte die Wanderung über vier Seen am Fuß des mächtigen Bergmassivs des Monviso. Der kleine türkis-schimmernde dritte Bergsee Lago Chiaretto liegt inmitten einer wilden Gebirgskulisse direkt unter der Nordwand des Monviso. In diesem Jahr hatten sich in Folge des abschmelzenden Permafrostes als Folge der Klimaerwärmung schon einige größere Bergstürze in diesem Gebirgsabschnitt ereignet

Nach der Rückkehr über den Lago Fiorenza gab es wieder die bei allen Teilnehmern beliebte Merenda. Das typisch piemontesische Abendessen wurde begleitet von langanhaltendem Wetterleuchten über den Bergen.

Bei der herzlichen Verabschiedung wurden die Freunde aus Asti von den Biberachern, die die Organisation dieses Treffens in 2023 innehaben, für kommendes Jahr in die Berge des Tannheimer Tales eingeladen.