Partnerschaft wird laufend gepflegt

Mit zwei Mannschaften tritt der Lauftreff der TG Biberach am kommenden Wochenende bei der 45. Auflage des 24-Stunden-Laufs in der Biberacher Partnerstadt Asti an. Zum 29. Mal sind die TG-Sportler bei der Veranstaltung der Lauffreunde Societa Sportiva Vittorio Alfieri dabei.

Eine Mannschaft besteht aus 24 Sportlern, von denen jeder jeweils eine Stunde lang die 400 Meter lange Stadionrunde absolviert. Sieger wird die Mannschaft, die in 24 Stunden die meisten Kilometer zurücklegt. Ziel der Biberacher Teams ist eine möglichst gute Platzierung. Wie diese dann aussieht, zeigt sich am Sonntag um 14 Uhr, wenn von jeder Mannschaft der letzte Sportler die Ziellinie überquert hat. Im Vorjahr hatte das Team A mit 314,749 Kilometern Platz elf belegt und das B-Team mit 246,961 Kilometern Rang 32.

Neben dem sportlichen Gesichtspunkt der Teilnahme steht auch die Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen auf dem Programm. Mit dem Lauftreff der TG besucht auch der Verein Städte Partner Biberach die piemontesische Partnerstadt.

Erneut am Start ist auch eine Mannschaft der Heggbacher Einrichtungen, die mit neun Sportlern die italienische „Pegaso“-Mannschaft unterstützt. Bei der Heggbacher Mannschaft sind drei „Senatoren“ dabei. Dies sind die Läufer, die seit der ersten Teilnahme der Heggbacher Einrichtungen im Jahr 2007 ununterbrochen teilgenommen haben: Roberto Borelli, Helmut Nemitz und Willi Zell.