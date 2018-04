Parodie: Rathaus wird zu „Nobbis Disco Paradies“

Die Junge Union (JU) Biberach hat die Ausgehsituation in Biberach in einer Parodie zum 1. April in einem Video thematisiert. Der Film war in verschiedenen sozialen Medien zu sehen. Hauptakteur dabei ist Oberbürgermeister Norbert Zeidler, der das Rathaus kurzerhand zu „Nobbis Disco Paradies“ umfunktioniert.

„Die Party- und Clubszene in Biberach ist einfach eine Katastrophe“, sagt der vermeintliche OB im Video. Als Lösung bietet er an, am Wochenende aus dem Rathaus seinen eigenen Club zu machen. Das Video erlangte mit fast 4000 Zugriffen eine hohe Aufmerksamkeit. Und auch der Zeidler selbst fand die Idee anscheinend ganz witzig: „Supercooler Beitrag... und gute Idee-evtl. für die nächste Biberacher Bar- und Clubnacht!!!“, schrieb er bei Facebook unter das Video der JU.

Ziel des kleinen Scherzes sei gewesen, auf die unzureichende Ausgehsituation, besonders für junge Leute, aufmerksam zu machen, teilt die JU in einer Pressemitteilung mit. Man wolle sich in nächster Zeit mit Verantwortlichen aus der Biberacher Bar- und Clubszene treffen, um auch Ursachen und mögliche Lösungsansätze zu finden.