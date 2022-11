Parkplätze in Vollmerstraße wegen Clubnacht gesperrt

In der Biberacher Innenstadt findet am Samstag, 5. November, die Clubnacht statt. Für die Veranstaltung wird unter anderem die ZOB Lagerhalle in der Vollmerstraße genutzt. Die Parkplätze vor der Lagerhalle sind an diesem Tag aufgrund der Veranstaltung ab 14 Uhr gesperrt. Die Geschwindigkeit ist in der Veranstaltungsnacht in der Vollmerstraße, zwischen Bahnhofsgebäude und Fußgängerbrücke, auf 30 km/h beschränkt. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.