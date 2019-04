Parkhaus Ulmer Tor ist teilweise komplett gesperrt

Wegen Reinigungsarbeiten am Freitag, 26. April, stehen im Parkhaus Ulmer Tor an diesem Tag nur rund 200 Stellplätze zur Verfügung. Am darauffolgenden Tag (Samstag, 27. April), ist das Parkhaus Ulmer Tor bis voraussichtlich 9 Uhr vormittags komplett gesperrt. Eine Ausfahrt über die Neherstraße ist während der Reinigungsarbeiten nicht möglich.

Die Stadtwerke Biberach bitten um Verständnis für diese notwendige Maßnahme und sind bemüht die Beeinträchtigungen für die Autofahrer so gering und kurz wie möglich zu halten.