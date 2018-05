Das Parkhaus Ulmer Tor in Biberach ist am Samstag, 26. Mai, ganztags wegen Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten gesperrt. Das Parken in diesem Parkhaus ist deshalb an diesem Tag verboten. Alle Autofahrer werden gebeten, an diesem Tag auf die umliegenden Parkhäuser auszuweichen. Sobald die Einfahrt in das Parkhaus über die Eisenbahnstraße wieder möglich ist, wird das Parkhaus freigegeben.

