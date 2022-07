„Papierfrieden“ zieht um

Das Beratungsangebot von „1:1 – Mensch zu Mensch“/Bürgerstiftung ist nun unter einem Dach mit dem Kinderschutzbund. Seit Freitag, 1. Juli, arbeitet das Team aus insgesamt 15 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in der Karpfengasse 9 in Biberach. „Wir danken der Caritas, dass wir nun fast fünf Jahre im Livingroom zu Gast sein konnten“, sagt Thomas Fettback, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung und Mitgründer des unabhängigen Spendenfonds „1:1 – Mensch zu Mensch“. Nachdem die Räumlichkeit bald nicht mehr zur Verfügung stünde, sei der Umzug nun nötig geworden, so der Ex-Oberbürgermeister.

Die Kosten für die Einrichtung der neuen Räumlichkeit deckelt eine Spende von Round Table Biberach: Denn kürzlich erhielt das Team um Papierfrieden-Leiter Klaus Brauner und Fettback eine Mail von Paul Lahode, Präsident von RT 75: „Ich freue mich sehr, Ihnen für Ihr Projekt „Papierfrieden“ eine Spende in Höhe von 630 Euro im Rahmen unseres Spendenprojekts ‚Los… mach was 2022‘ zusagen zu können.“ Papierfrieden sei eine hervorragende Initiative, denn egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund würde die Erledigung von Papierangelegenheiten immer komplexer. „Diese Spende hilft uns sehr“, danken Brauner und Fettback.

Brauner ist sich sicher, dass die Karpfengasse 9 als Lokalität für Ratsuchende sehr geeignet ist, weil zentral gelegen und gut erreichbar: „Zudem bietet das gemeinsame Dach mit dem Kinderschutzbund auch die Chance auf Kontakt auf kurzem Weg zu Eltern und Familien, die vielleicht unsere niederschwellige Beratung in Anspruch nehmen möchten.“ Stadtverwaltung und Gemeinderat dankt er, die Karpfengasse 9 rechtzeitig zur Verfügung gestellt zu haben, weil sich so das kostenlose Hilfsangebot zu Fragen von Anträgen, Behördenpost oder Bewerbungen nahtlos fortführen lasse.

Aus der aktuellen Arbeit von Papierfrieden und Spendenfonds „1:1 – Mensch zu Mensch“ im engen Miteinander mit Institutionen berichten Brauner und Fettback: Einem körperlich eingeschränkten ukrainischem Schüler an der Grundschule der Stiftung KBZO finanzieren sie aktuell eine Übersetzerin, die dem Jungen beim Verstehen und Ankommen hilft. Pädagoge Brauner hatte sich zuvor vor Ort ein Bild der Situation gemacht, berichtet und die Hilfe organisiert.