Palmsamstag Vorabendmesse in Mittelbuch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr konnte, nach coronabedingter Zwangspause, endlich wieder eine kleine Palmprozession in Mittelbuch stattfinden. Da der Gottesdienst im Rahmen einer Vorabendmesse stattfand, hatte man bis zuletzt gehofft, dass das Wetter einigermaßen mitspielen würde. Beim Aufbinden der Palmen am selbigen Mittag war das Wetter immer wieder wechselhaft und von kleinen Graupelschauern, bis zu strahlendem Sonnenschein alles dabei. Der Wettergott meinte es, wie so oft, gut mit uns Mittelbuchern. So konnten die Kinder und die ganze Gemeinde bei wunderschönem Sonnenuntergangswetter mit ihren Palmen in die Kirche einziehen. Gänsehautfeeling für Klein und Groß bot der Anblick der vielen wunderschön gestalteten bunten Palmen. Zur Belohnung gab’s am Ende des Gottesdienstes für alle kleinen und großen Palmträger eine leckere Palmbrezel.