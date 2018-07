Palliativteam erhält 10 000 Euro

Liebherr spendet 10 000 Euro an die Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung Biberach (SAPV). Beim Familientag in Biberach startete Liebherr nämlich eine Charity-Aktion. Pro gefahrenem Kilometer auf fest installierten Fahrrädern in einem kleinen Zelt spendeten die am Standort ansässigen Unternehmen der Firmengruppe sechs Euro – ebenso für jeden Familientag-Besucher, der mit dem Fahrrad anreiste.

So erradelten die Besucher insgesamt rund 5000 Euro, die die Liebherr-Werk Biberach GmbH und die Liebherr-Components Biberach auf 10 000 Euro aufgestockt haben.

Menschenwürdiges Leben

Heike Heß und Siglinde von Bank, beide von SAPV, nahmen den Scheck jetzt entgegen. Die SAPV Biberach ist ein Verein, der zum Ziel hat, die Lebensqualität und die Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen zu erhalten, zu fördern und zu verbessern sowie ihnen ein menschenwürdiges Leben in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Hierfür ist das Palliativteam sieben Tage die Woche rund um die Uhr ruf- und einsatzbereit. „Wenn wir so ein großes Fest veranstalten, wollten wir auch etwas für einen guten Zweck tun“, sagte Marco Guariglia, Vertriebsgeschäftsführer beim Liebherr-Werk Biberach . „Den erradelten Betrag haben wir gerne verdoppelt“, ergänzte Karl Glaser, Geschäftsführer der Liebherr-Components Biberach GmbH und Leiter der Business Unit Großwälzlager. Knapp 12 000 Besucher zählte der Familientag.