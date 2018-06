Packender Schlussspurt um den Relegationsplatz

Erolzheim, Stafflangen und Mittelbiberach haben in der Fußball-Kreisliga A I noch Chancen auf den Relegationsplatz. Der derzeit zweitplatzierte SV Erolzheim hat 48 Punkte, Torverhältnis plus 24, Verfolger Stafflangen hat 47 Punkte (plus 38 Tore) und der FC Mittelbiberach hat ebenfalls 47 Punkte (plus 28 Tore). Der letzte Spieltag wird am Samstag um 16 Uhr angepfiffen.

Der SV Erolzheim hat es selbst in der Hand. Wenn er in Kirchdorf das Illertalderby gewinnt, ist er der Relegationsteilnehmer der Kreisliga A I. Der Ausgang dieses Spiels ist völlig offen, da die Leistungen des Gastgebers Kirchdorf sehr wechselhaft sind. Der Gast aus Erolzheim braucht sicherlich wieder eine Kraftanstrengung und etwas Glück wie im vergangenen Spiel gegen den SV Stafflangen, um das erstrebte Ziel zu erreichen.

Der SV Stafflangen spielt zu Hause gegen die LJG Unterschwarzach. Bei dieser Paarung geht es für beide Mannschaften noch um etwas. Der SV Stafflangen muss auf Sieg spielen, denn er weiß nicht, was in Kirchdorf passiert. Die Gäste haben zwar drei Punkte mehr als der SV Winterstettenstadt, aber mit minus 36 Toren sind sie um sechs Tore schlechter als der SVW. Ein Punkt für die LJG und die Abstiegsrelegation könnte abgehakt werden.

Im dritten entscheidenden Spiel um die Aufstiegsrelegation tritt der FC Mittelbiberach zu Hause gegen den SV Winterstettenstadt an. Für beide Teams zählt nur ein Sieg. Mittelbiberach braucht einen Ausrutscher von Erolzheim sowie von Stafflangen, um noch den Relegationsplatz zu erreichen. Ohne drei Punkte kann Winterstettenstadt den vorletzten Tabellenplatz, der gleichbedeutend mit dem Gang in die Relegation ist, nicht mehr verlassen. Im Grunde eine einfache Ausgangslage für beide Teams.

Bei den restlichen drei Spielen darf schon an die anschließende Sportplatzhockete gedacht werden. So in Erlenmoos, wo der der SV Haslach zu Gast ist. Dem Aufsteiger und Gast scheint jetzt doch so langsam die Luft auszugehen. Erlenmoos ist der Favorit.

Meister TSV Ummendorf bestreitet sein letztes Spiel in der Kreisliga A auf eigenem Gelände gegen den SV Ochsenhausen II. Die Gäste brachten sich durch einen Heimsieg gegen Bellamont in Sicherheit und dürfen als Lohn beim Meister ganz entspannt aufspielen.

Der SV Muttensweiler fährt zum FC Bellamont. Beide Mannschaften sind in der Tabelle nicht mehr weit voneinander entfernt. Beide Teams verloren am vergangenen Sonntag ihre Spiele. Wer geht noch mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison 2017/18?