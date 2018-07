Pärchen raubt Festbesucher aus

Ein Schützenfestbesucher ist in der Nacht zum Samstag in Biberach in einen Hinterhalt gelockt und ausgeraubt worden. Das teilt die Polizei mit.

Demnach wurde der 53-jährige gegen 0.30 Uhr am Obstmarkt von einer ihm unbekannten Frau angesprochen. Sie fragte ihn nach dem Weg zum Bahnhof und ließ sich ein Stück von ihm begleiten. Im parallel zur Ulmer-Tor-Straße verlaufenden Verbindungsweg, zwischen Pfluggasse und Ulmer Tor, trat plötzlich ein Mann aus der Dunkelheit und schlug ihn mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf. Das Pärchen raubte das Bargeld des Überfallenen und flüchtete. Der 53-Jährige erlitt eine stark blutende Kopfverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Passanten kümmerten sich um den Mann und wählten den Notruf. Die Polizei fahndete nach dem flüchtenden Duo mit zahlreichen Einsatzkräften – vergebens.

Der gesuchte Mann ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, schlank, circa 1,85 Meter groß und blond. Er war mit einer Jeanshose und einem weißen gestreiften T-Shirt bekleidet. Die Frau ist ebenfalls zwischen 25 und 35 Jahre alt. Mit circa 1,50 Metern war sie auffallend kleiner als ihr Begleiter. Sie hatte helle, vermutlich gefärbte Haare und einen dunkleren Hauttyp. Sie trug einen dunklen Rock und eine dunkle Jacke.