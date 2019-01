OTG setzt in Stuttgart auf Urlaub für Familien

Auf der weltweit größten Tourismusmesse CMT ist die Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) mit einem großen Stand vertreten (Halle 6, Stand-Nummer C40). In diesem Jahr rückt die OTG laut Geschäftsführerin Daniela Leipelt vor allem Urlaubsangebote für junge Familien in den Fokus.

Egal ob Kur- und Wellnessangebote in den Heilbädern und Kurorten, die Oberschwäbische Barockstraße und Radfernwege, Camping- und Reisemobilstellplätze, die Region Oberschwaben und das württembergische Allgäu möchten im Tourismusjahr 2019 mit spannenden Ausflugszielen für Familien mit Kindern bis zwölf Jahre punkten. „Wir sind mit 1,5 Stunden Fahrtzeit für die Gäste aus dem Großraum Stuttgart sehr gut erreichbar und nicht nur deshalb ein beliebtes Nahreiseziel für einen erlebnisreichen Tagesausflug und den perfekten Kurzurlaub“, so Leipelt. „Deswegen möchten wir die Familienferien auf der CMT groß bewerben“, sagt die OTG-Geschäftsführerin. Und das nicht ohne Grund. Denn für Daniela Leipelt ist Oberschwaben als Reiseziel für junge Familien eine perfekte Destination. „Die Familien können hier genauso Ferien auf dem Bauernhof machen wie einen Ausflug ins Ravensburger Spieleland“, sagt Leipelt. Deswegen hat die OTG auch eine völlig neue Broschüre herausgebracht. „Wir freuen uns, den Messebesuchern unsere neue Angebotsbroschüre vorstellen zu können, die erstmals zur CMT 2019 aufgelegt wurde“, erklärt Leipelt.

Für Heiko Schmid, Landrat des Kreises Biberach, gewinnt der Tourismus Jahr für Jahr immer mehr an Bedeutung – vor allem auch als Wirtschaftsfaktor für eine sowieso schon starke Region. „Als ich vor zwölf Jahren als Landrat angefangen habe, hatte den Tourismus kaum einer auf der Agenda. In den vergangenen zwölf Jahren sind die Übernachtungszahlen aber nach oben geschossen“, erklärt der Landrat, der am Montag beim Empfang am Stand der OTG zusammen mit Harald Sievers, Landrat des Landkreises Ravensburg, die Gäste empfangen hat. Für Heiko Schmid ist vor allem der Wochenendtourismus in seinem Landkreis von hoher Bedeutung. „Am Wochenende haben die Familien Zeit. Sie können um den Bussen radeln oder einen unserer Premiumwanderwege nutzen“, sagt Schmid und betont: „Wir sind im Kreis mit einer besonderen Natur gesegnet. Wir haben den Federsee und viele Klöster, die die Menschen anziehen“, so Schmid. Und, so der Landrat, die Touristen bekämen im Kreis Biberach das Angebot zu einem fairen Preis.

Für Harald Sievers ist indes eine Zusammenarbeit über die Kreisgrenzen hinweg unverzichtbar. „Die Landkreise Biberach, Sigmaringen und Ravensburg arbeiten beim Tourismus eng zusammen. Hier sind wir also sehr gut aufgestellt“, erklärt Sievers.