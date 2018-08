Ostsee und tolles Wetter begeistern die Kinder

100 Kinder aus Biberach haben bei der Ostseefreizeit der Dreifaltigkeitsgemeinde zwei erlebnisreiche Wochen an der Kieler Förde verbracht. Seit vielen Jahren ist die Ostsee das Ziel der Kinderfreizeit.

Nach einer abenteuerlichen, elfstündigen Zugfahrt erreichten die Teilnehmer das ersehnte Ziel. Die Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren hatten großen Spaß am Meer und der Umgebung. „So gutes Wetter wie dieses Jahr hatten wir noch nie. Es war einfach fantastisch“, resümierte Steffen Fritschle vom Leitungsteam, welchem außerdem noch Angelina Baumgart, Lisa Engel und Sophia Mebold angehören.

Das Wetterglück hatte sich das Leiterteam verdient. Viele Vorbereitungstreffen ermöglichten ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem wurde ein Geländespiel rund um Stein gespielt und ein Casinoabend organisiert. Hierbei verwandelte sich der große Saal in eine Spielhalle, in welcher die Kinder bei Spielen wie Blackjack, Bingo und Roulette um Spieljetons zocken konnten.

Besuch am Marine-Ehrenmal

Ein jährlich wiederkehrendes Ausflugsziel stellt Laboe dar. Dort besuchen die Kinder das 72 Meter hohe Marine-Ehrenmal. Dies ist eine Gedenkstätte für die im Krieg gefallenen Marine-Soldaten. Ein weiterer Tagesausflug führte nach Kiel. Dort wurden die Fußgängerzone und Einkaufsstraße von den Biberacher Kindern bevölkert.

Auch diesmal stand die Ostseefreizeit unter einem Motto. Alles drehte sich um das Universum. Während eines Vortrags wurden den Teilnehmern das Sonnensystem und verschiedene Sternbilder erklärt. „Besonders spektakulär war, dass wir nach dem Vortrag vom Deich aus mit bloßem Auge den Mars sehen konnten“, erzählt Betreuer Fabian Göddert. Passend zum Thema, hatten die Kinder die Möglichkeit, das Kieler Planetarium zu besuchen und von dort den Sternenhimmel, die Planeten und die Entstehung der Erde zu beobachten. Das herrliche Wetter wurde von den Kindern und Jugendlichen ausgiebig zum Baden in der Ostsee genutzt. Die Wassertemperatur betrug dieses Jahr 23 Grad Celsius, was für Ostsee-Verhältnisse Badewannen-Temperatur bedeutet.

Abenteuerliche Rückreise

Auf eine abenteuerliche Hinreise folgte eine noch aufregendere Rückreise. Wegen eines Unwetters fuhren ab Hamburg keine Züge mehr in Richtung Süden. In aller Schnelle wurde ein Besuch im Miniatur-Wunderland in der Speicherstadt organisiert, um die sechs Stunden Wartezeit zu überbrücken.

Nach diesen zwei Wochen der Freizeit und des Zusammenlebens sind die Kinder, die Leiter und das Küchenteam zu einer richtigen Gemeinschaft zusammengewachsen. Der Abschied voneinander am Biberacher Bahnhof fiel allen sichtlich schwer und einige Tränen mussten getrocknet werden. Den Teilnehmern wird die Ostseefreizeit durch die geknüpften Freundschaften noch lange in Erinnerung bleiben.