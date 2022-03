Osterspey fährt zweimal auf Platz zwei

Bei den beiden zur Kanzi-Bezirkscupserie zählenden Slaloms haben die Nachwuchsläuferinnen und -läufer des Skirennteams der TG Biberach zahlreiche Podestplätze und weitere gute Platzierungen erzielt. Die Witterungs- und Pistenbedingungen in Riefensberg (Vorarlberg) waren laut Mitteilung der TG-Skiabteilung bestens.

Für die Jüngsten war der Kurs mit Kurzstummelstangen auf einer harten aber griffigen Unterlage eine Herausforderung. Stefan Stöferle (U10) sorgte mit einem überragenden Lauf im ersten Rennen für das Höhepunkt aus TG-Sicht und siegte mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung. Im zweiten Rennen verhinderte ein Einfädler kurz vor dem Ziel einen Doppelerfolg. Hanna-Marie Osterspey (U10) erreichte in beiden Rennen Platz zwei und landete damit wie Theo Felder (U12), der zweimal Dritter wurde, zweimal auf dem Siegerpodest. Dies gelang auch Felix Stöferle (U8) mit den Rängen zwei und drei.

Antonia Adamski (U8) startete zum ersten Mal in einem Wettkampf und erzielte zweimal Rang vier. Die gleichen Platzierungen verbuchte Noah Osterspey (U8) bei den Jungen. Jakob Zenzen (U12) wurde in beiden Rennen jeweils Neunter.

Die älteren Läufer waren bei den beiden Slaloms am Grenzlift gefordert. Zwei komplett unterschiedliche Kurssetzungen verlangten von den Rennläufern erhebliche Flexibilität in puncto Fahrtechnik. Den meisten Startern des TG-Teams gelang dies recht gut. Luna Pitsch (U16) konnte mit den Plätzen eins und zwei in beiden Rennen überzeugen und ihre Führung in der Gesamtwertung ausbauen. Finja Friedrich (U16) erreichte nur in einem der beiden Rennen das Ziel und wurde Vierte.

Auch Lena Ströbele (U14) und Maike Melzer (U21) platzierten sich nur in einem Rennen auf den Rängen sieben und fünf. Die im Slalom häufigen Einfädler führten auch hier zu Ausfällen. Alle weiteren TG-Starter erzielten achtbare Ergebnisse. Frauke Melzer (U21) wurde Fünfte und Sechste, Franziska Zenzen (U14) Elfte und 14. Bei den Buben holte sich Elias Osterspey (U14) die Plätze acht und neun. Julian Stöbele (U16) wurde in beiden Rennen Achter, Elias Schwarz (U21) erreichte als Sechster und Siebter das Ziel.

Bereits am Wochenende zuvor war Theo Felder (U12) bei zwei Rennen der Kids-Cross-Serie in Balderschwang am Start. Nach durchwachsener Leistung im Riesenslalom gelang es ihm im Slalom in beiden Durchgängen sein Potenzial abzurufen., was in der Endabrechnung zu Platz zehn im starken Teilnehmerfeld mit Vertretern aus ganz Baden-Württemberg reichte.