Ostern ist Thema in Anregungsgruppe

Die Anregungs- und Bewegungsgruppe trifft sich am Mittwoch, 11. März, von 14.45 bis 16.45 Uhr im Ochsenhauser Hof in Biberach (Gymnasiumstraße 28). Eingeladen sind Menschen, die trotz gesundheitlicher Einschränkungen zwei anregende Stunden in geselliger Runde verbringen möchten.

Braucht jemand eine Mitfahrgelegenheit oder für die Anreise den behindertengerechten Rollstuhlbus, ist eine Anmeldung bis Dienstag, 10. März, erforderlich: Ansprechpartner hierfür ist bei der Diakonie – Hilfen im Alter Karl-Heinrich Gils, Telefon 07351/1502-50.

Nach einer Tasse Kaffee beschäftigen sich die Teilnehmer kreativ mit Ostern. Auch die Gymnastik und das gemeinsame Singen kommen nicht zu kurz.