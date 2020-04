Osterkerzen werden gesegnet

Die Katholische Seelsorgeeinheit Biberach bietet den Gläubigen an, selbst gestaltete Osterkerzen zu segnen. Dazu können die Osterkerzen in der Karwoche in der Kirche der eigenen Gemeinde an einem gekennzeichneten Ort vor dem Altar abgestellt werden.

Ab Ostersonntag, 10 Uhr, können die Kerzen wieder abgeholt werden. Dann steht auch in jeder Kirche eine brennende Kerze, die an der neuen Osterkerze entzündet wurde. Daran kann man die eigene Osterkerze entzünden und so das Licht von Ostern mit nach Hause nehmen.

Für diejenigen, die keine Kerze abgeben, stehen ab Ostersonntag kleine Osterkerzen zum Mitnehmen bereit. Wer das Haus nicht verlassen darf, kann jemand anderen bitten, ihm eine Kerze mitzubringen. Falls beim Bringen oder Holen der Kerzen mehrere Menschen gleichzeitig in die Kirche kommen, ist die Einhaltung der derzeit geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Abstand) zu beachten. Die Segnung von Osterspeisen in den Kirchen ist dieses Jahr nicht möglich.